Nasaďte Coral Talk inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source platforma na komentovanie od Vox Media, ktorá nanovo definuje diskusiu a moderovanie priamo na stránke pre redakcie.
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S čím sa dá postaviť Coral Talk
Coral je open-source platforma na komentovanie, ktorú vytvorila spoločnosť Vox Media na podporu zdravších diskusií na stránke pre spravodajské organizácie, vydavateľov a tvorcov obsahu. Nahrádza widgety komentárov tretích strán systémom s vlastným hostingom, navrhnutým s ohľadom na realitu prevádzkovania komunity: ťažké moderovacie zaťaženie, nepriateľských aktérov a potrebu uchovávať údaje o publiku vo vašej vlastnej infraštruktúre.
Dôveruje mu viac ako 500 redakcií v 28 krajinách, vrátane The Washington Post a The Financial Times, Coral kombinuje rýchly a prístupný zážitok pre čitateľov s nástrojmi na moderovanie špeciálne vytvorenými pre redakčné tímy. Vlastný hosting na vašom vlastnom VPS udržiava identity čitateľov, históriu komentárov a signály angažovanosti pod vašou plnou kontrolou namiesto SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Coral Talk
Moderačná súprava nástrojov
Filtrujte a schvaľujte komentáre vo veľkom rozsahu pomocou frontov reakcií, zoznamov zakázaných slov, označovania podozrivých slov a nastavení moderovania pre jednotlivé príbehy, navrhnutých pre redakčné tímy.
Otázky a odpovede a živý chat
Prepnite príbeh do režimu otázok a odpovedí alebo živého chatu na usporiadanie relácií s hosťujúcimi expertmi, diskusie o najnovších správach alebo štruktúrovaných rozhovorov s čitateľmi.
Angažovanosť autora
Vybrané komentáre, odznaky reportérov a priame odpovede zamestnancov umožňujú novinárom vyzdvihnúť najlepšie príspevky a odpovedať čitateľom priamo vo vlákne.
Jednotné prihlásenie
Zapojte Coral do vašej existujúcej vrstvy identity pomocou SSO založeného na JWT, poskytovateľov OAuth alebo lokálnych účtov, aby čitatelia znovu použili svoje prihlasovacie údaje na stránku.
Súkromie a vlastníctvo údajov
Komentáre, profily a história moderovania zostávajú na vašom VPS v MongoDB, so zabudovanými nástrojmi na export a vymazanie, ktoré sú v súlade s GDPR.
Vložiteľné na akýkoľvek CMS
Ľahký vkladací skript vloží Coral do WordPressu, Ghostu, Drupalu alebo vlastných riešení bez toho, aby uzamkol vašu stránku do jedného systému na správu obsahu (CMS).
Prečo spustiť Coral Talk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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