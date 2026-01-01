Nasadiť Halo inštaláciou jedným kliknutím.
Moderný open-source CMS na tvorbu blogov, webových stránok a obsahových stránok s trhoviskom doplnkov.
Vyberte si VPS plán pre Halo
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Halo
Halo je plne open-source, moderný systém na správu obsahu postavený na Spring Boot a reaktívnom PostgreSQL. Poskytuje bohaté trhovisko doplnkov a tém, editor založený na blokoch, publikovanie viacerých typov obsahu a čistú administrátorskú konzolu – vďaka čomu je vhodný na všetko od osobných blogov po firemné webové stránky.
S viac ako 39 000 hviezdičkami na GitHub a aktívnym vývojom je Halo jednou z najrozšírenejších samo-hostených CMS platforiem. Samo-hosting na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vaším obsahom, žiadne poplatky za príspevok a flexibilitu rozšíriť platformu pomocou doplnkov bez obmedzenia predplatiteľskou úrovňou.
Kľúčové vlastnosti Halo
Trhovisko pluginov
Rozšírte Halo o komunitné pluginy pre SEO, komentáre, vyhľadávanie, zdieľanie na sociálnych sieťach a ďalšie – inštalované priamo z administrátorskej konzoly.
Systém tém
Prepnite alebo prispôsobte vzhľad svojej stránky pomocou plnohodnotného systému tém a aktívneho komunitného trhoviska tém.
Blokový editor
Vytvorte bohatý obsah s moderným blokovým editorom podporujúcim obrázky, vložené prvky, bloky kódu a vlastné rozloženia bez dotyku HTML.
Viacero typov obsahu
Publikujte príspevky, stránky a momenty (mikroblogy) z jednej platformy, pokrývajúce potreby obsahu dlhého aj krátkeho formátu.
REST a GraphQL API
Sprístupnite svoj obsah prostredníctvom vstavaných API na napájanie bezhlavých nasadení, mobilných aplikácií alebo integrácií tretích strán.
Prečo spustiť Halo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.