Nasadenie WeKnora jedným kliknutím.
Open-source znalostná platforma LLM, ktorá premieňa dokumenty na dotazovateľný RAG, uvažujúceho agenta a samoobslužnú wiki.
Vyberte si VPS plán pre WeKnora
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WeKnora
WeKnora je open-source znalostný rámec poháňaný LLM od spoločnosti Tencent, ktorý transformuje roztrúsené dokumenty na dopytovateľné, rozumovo schopné znalostné aktíva. Kombinuje odpovedanie na otázky založené na RAG, agenta ReAct pre viacstupňové uvažovanie a režim Wiki, ktorý destiluje nespracované dokumenty do samoobslužnej markdown znalostnej bázy s interaktívnym znalostným grafom.
Samohosting WeKnora na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne dokumenty, vloženia a históriu konverzácií úplne pod vašou kontrolou. Pripojte sa k ktorémukoľvek z viac ako dvadsiatich poskytovateľov LLM – OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude alebo lokálne modely Ollama – a vyberte si z viacerých vektorových backendov bez odosielania citlivých údajov službám tretích strán.
Kľúčové vlastnosti WeKnora
Wiki režim
Agenti destilujú nespracované dokumenty do samo-udržiavacej znalostnej bázy v markdowne s interaktívnym grafom znalostí na prehliadanie vzťahov medzi konceptmi.
ReAct agent
Viacstupňový uvažujúci agent autonómne orchestruje získavanie, nástroje MCP a vyhľadávanie na webe na spracovanie komplexných dopytov, ktoré jednorazový RAG nedokáže zodpovedať.
Hĺbkové parsovanie dokumentu
Extrakcia s ohľadom na rozloženie spracúva viac ako desať formátov vrátane PDF, Word, Excel, PowerPoint a naskenovaných obrázkov, pričom zachováva tabuľky, obrázky a štruktúru.
Podpora viacerých LLM
Pripojte vyše dvadsať poskytovateľov LLM vrátane OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude a lokálnych modelov Ollama bez viazanosti na jedného dodávateľa alebo preindexovania.
Vyhľadávanie grafu znalostí
Voliteľná integrácia GraphRAG a Neo4j umožňuje uvažovanie naprieč dokumentmi a dotazy na vzťahy nad rámec toho, čo podporuje ploché vektorové vyhľadávanie.
Integrácie automatickej synchronizácie
Sťahujte dokumenty priamo z Feishu, Notion a Yuque, aby ste udržali svoju vedomostnú bázu v súlade so systémami, ktoré váš tím už používa.
Prečo spustiť WeKnora na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.