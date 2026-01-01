Nasaďte OrangeHRM inštaláciou jedným kliknutím.
Systém riadenia ľudských zdrojov s otvoreným zdrojovým kódom na správu zamestnancov, dovoleniek, náboru a HR pracovných postupov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OrangeHRM
OrangeHRM je plne open-source platforma na riadenie ľudských zdrojov, ktorú používajú tisícky organizácií po celom svete. Pokrýva celý životný cyklus ľudských zdrojov – od záznamov zamestnancov a riadenia dovoleniek po hodnotenie výkonu, náborové procesy a sledovanie času – v jedinej samo-hostovanej aplikácii.
Hostovanie OrangeHRM na vašom vlastnom VPS udržiava všetky údaje o zamestnancoch, informácie o mzdách a záznamy ľudských zdrojov pod vašou priamou kontrolou bez poplatkov za SaaS na používateľa. Získate plný prístup k databáze pre vlastné reporty a integrácie, pričom si zachováte úplné vlastníctvo citlivých údajov o pracovnej sile.
Kľúčové vlastnosti OrangeHRM
Správa zamestnancov
Udržiavajte centralizovaný adresár zamestnancov s históriou zamestnania, dokumentmi, kvalifikáciami a organizačnou štruktúrou na jednom mieste.
Absencia a dochádzka
Spravujte nároky na dovolenku, schvaľovacie pracovné postupy, kalendáre sviatkov a záznamy dochádzky pre celú vašu pracovnú silu.
Náborový modul
Sledujte voľné pracovné miesta, žiadosti kandidátov, fázy pohovorov a rozhodnutia o prijatí bez samostatného nástroja ATS.
Hodnotenia výkonu
Spúšťajte štruktúrované hodnotiace cykly s nastavením cieľov, 360-stupňovou spätnou väzbou a konfigurovateľnými pracovnými postupmi hodnotenia.
Čas a sledovanie projektov
Zaznamenávajte časové výkazy pre projekty a zákazníkov, so schvaľovacími postupmi a exportovateľnými správami pre fakturáciu alebo mzdy.
Prečo spustiť OrangeHRM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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