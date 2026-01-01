Nasaďte Notifiarr inštaláciou jedným kliknutím.
Jednotný klient pre Notifiarr.com, ktorý prepojí vašu mediálnu zostavu s výkonnými pracovnými postupmi pre upozornenia a automatizáciu.
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S čím sa dá postaviť Notifiarr
Notifiarr je samo-hostovaný klient pre službu Notifiarr.com, umožňujúci hlbokú integráciu medzi vaším balíkom automatizácie médií — vrátane Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Plex — a centralizovaným notifikačným systémom. Slúži ako most medzi vašimi lokálnymi službami a Notifiarr.com, preposielajúc udalosti, spúšťajúc vlastné pracovné postupy a doručujúc upozornenia v reálnom čase na Discord, Slack a iné platformy.
Spustením klienta Notifiarr na vašom vlastnom VPS si zachováte plnú kontrolu nad integráciami vášho mediálneho balíka bez vystavenia jednotlivých služieb internetu. Všetko konfigurujte prostredníctvom čistého webového rozhrania, monitorujte stav systému a smerujte upozornenia presne tam, kam ich potrebujete.
Kľúčové vlastnosti Notifiarr
Integrácia aplikácie Starr
Pripojte Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a ďalšie na prenos mediálnych udalostí a automatické spúšťanie vlastných upozornení.
Discord Oznámenia
Doručujte bohaté, prispôsobiteľné oznámenia na kanály Discord s mediálnymi obrázkami, metadátami a akčnými tlačidlami.
Monitorovanie zdravia systému
Monitorujte miesto na disku, CPU, pamäť a stav disku z jedného ovládacieho panela s automatickým upozorňovaním.
Plex a Tautulli Podpora
Prijímajte aktualizácie o aktuálnom prehrávaní, udalosti prehrávania a oznámenia o aktivite používateľa priamo z vášho mediálneho servera Plex.
Multiplatformové upozornenia
Smerujte upozornenia do Slacku, Telegramu, e-mailu a na iné platformy popri Discorde pre flexibilné doručovanie.
Prečo spustiť Notifiarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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