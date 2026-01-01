Nasaďte jsreport jedným kliknutím.
Samoobslužná JavaScriptová reportovacia platforma na generovanie dokumentov PDF, Excel a DOCX z HTML šablón prostredníctvom REST API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť jsreport
jsreport je open-source reportovací server, ktorý generuje obchodné dokumenty v produkčnej kvalite z HTML šablón. Vývojové tímy ho používajú ako zdieľanú službu, ktorú môže volať akákoľvek aplikácia v organizácii prostredníctvom REST API – odovzdávajúc dáta vo formáte JSON a prijímajúc formátovaný PDF, Excel tabuľku, DOCX alebo HTML odpoveď bez akejkoľvek logiky vykresľovania vo volajúcej aplikácii. Šablóny sú napísané v štandardnom HTML a CSS pomocou Handlebars alebo iných podporovaných enginov, takže ich môže vytvárať a udržiavať akýkoľvek webový vývojár bez toho, aby sa musel učiť proprietárny DSL.
Vlastné hostovanie jsreportu uchováva generované dokumenty – faktúry, zmluvy, finančné výkazy – na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez odosielania citlivých obchodných údajov službe vykresľovania tretej strany. Žiadne poplatky za dokument a žiadne obmedzenia používania.
Kľúčové vlastnosti jsreport
Viacero výstupných formátov
Generujte PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV alebo XML z tej istej šablóny, prepínaním formátu prostredníctvom parametra API bez nutnosti udržiavať samostatné návrhy.
Vykresľovanie REST API
Každá šablóna je koncový bod POST — aplikácie odovzdávajú dáta JSON a dostávajú späť vykreslený dokument, čím sa oddeľuje logika reportov od kódu aplikácie.
Prehliadačový dizajnér
Navrhujte, prezerajte a testujte šablóny reportov priamo v prehliadači pomocou vstavaného webového editora bez prepínania medzi nástrojmi.
Plánovanie zostáv
Naplánujte si reporty, aby sa spúšťali automaticky v pevných intervaloch a doručujte ich e-mailom alebo ukladajte výstup, čím eliminujete manuálne opakované exporty.
Verzovanie šablón
Sledujte každú zmenu šablóny so vstavanou históriou verzií a vráťte sa k akejkoľvek predchádzajúcej verzii bez potreby udržiavať samostatný VCS.
Prečo spustiť jsreport na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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