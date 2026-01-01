Nasaďte Shelfmark jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na vyhľadávanie kníh a audiokníh, ktorá nájde a stiahne tituly z viacerých zdrojov do vašej knižnice.
Vyberte si VPS plán pre Shelfmark
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Shelfmark
Shelfmark je webová aplikácia s vlastným hostingom, ktorá súčasne vyhľadáva knihy a audioknihy z viacerých zdrojov – vrátane webových katalógov, torrentových indexerov, Usenetu a IRC kanálov – a doručuje výsledky vášmu lokálnemu správcovi knižnice. Podporuje viacužívateľský prístup so vstavaným systémom požiadaviek, aby si členovia domácnosti mohli prezerať a odosielať žiadosti o stiahnutie bez potreby samostatných účtov pre každú integráciu.
Shelfmark sa integruje s Calibre, Calibre-Web, Grimmory a Audiobookshelf na pridanie stiahnutých titulov priamo do vašej existujúcej knižnice. Všetky konfigurácie a história sú uložené v jedinej databáze SQLite v konfiguračnom adresári – nie je potrebná žiadna externá databázová služba.
Kľúčové vlastnosti Shelfmark
Vyhľadávanie kníh z viacerých zdrojov
Vyhľadávajte vo webových katalógoch, torrentových indexeroch, Usenete a IRC kanáloch súčasne a porovnávajte výsledky z jedného rozhrania.
Integrácia správcu knižnice
Pripojte sa k Calibre, Calibre-Web, Grimmory alebo Audiobookshelf a presmerujte stiahnuté knihy priamo do vašej existujúcej knižnice.
Viacužívateľský systém požiadaviek
Členovia domácnosti môžu prehliadať výsledky vyhľadávania a odosielať žiadosti o stiahnutie prostredníctvom svojich vlastných účtov bez priameho prístupu ku klientom na sťahovanie.
Flexibilná autentifikácia
Vyberte si z žiadnej autentifikácie, vstavaných používateľských účtov, hlavičiek reverzného proxy alebo OIDC tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám na zabezpečenie siete.
Samostatné nasadenie
SQLite ukladá všetky konfigurácie a históriu v konfiguračnom zväzku – na spustenie Shelfmarku nie je potrebná žiadna externá databázová služba.
Prečo spustiť Shelfmark na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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