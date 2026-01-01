Nasadenie Karakeep jedným kliknutím.
Samoobslužný správca záložiek s označovaním poháňaným AI, fulltextovým vyhľadávaním a archiváciou stránok pre odkazy, poznámky a súbory PDF.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Karakeep
Karakeep je moderný, samoobslužný správca záložiek vytvorený pre komplexnú archiváciu informácií. Okrem ukladania URL adries zachytáva poznámky, obrázky, PDF súbory a obsah celých stránok s automatickou extrakciou metadát. Tagovanie a sumarizácia poháňaná AI — prostredníctvom OpenAI alebo lokálnych modelov Ollama — automaticky organizuje vašu zbierku, zatiaľ čo fulltextové vyhľadávanie poháňané Meilisearchom umožňuje okamžité vyhľadávanie aj s tisíckami uložených položiek.
Samoobslužné hostovanie Karakeepu na vašom vlastnom VPS udržuje vašu históriu prehliadania a uložený obsah úplne súkromný. Neexistujú žiadne poplatky za záložku, žiadne kvóty na úložisko a žiadny prístup tretích strán k vašim údajom. Rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox a mobilné aplikácie pre iOS a Android udržujú všetko synchronizované naprieč všetkými vašimi zariadeniami.
Kľúčové vlastnosti Karakeep
Značkovanie poháňané AI
Automaticky označujte a sumarizujte uložené položky pomocou OpenAI alebo lokálne spusteného modelu Ollama – nevyžaduje sa žiadna manuálna organizácia.
Celotextové vyhľadávanie
Meilisearch indexuje všetok uložený obsah vrátane archivovaných stránok a súborov PDF, takže môžete nájsť čokoľvek vo vašej zbierke v milisekundách.
Archivácia stránok a OCR
Zachovajte kompletný obsah stránky, aj keď pôvodné zdroje zmiznú, a extrahujte prehľadávateľný text z obrázkov pomocou vstavanej technológie OCR.
Synchronizácia prehliadača a mobilu
Uložte si záložky jedným kliknutím z rozšírení prehliadačov Chrome alebo Firefox a pristupujte k celej svojej zbierke z aplikácií pre iOS a Android s automatickou synchronizáciou.
Import RSS kanála
Automaticky importujte obsah z kanálov RSS do organizovaných zbierok, aby bola vaša vedomostná báza aktuálna bez manuálneho ukladania.
Prečo spustiť Karakeep na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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