Zľava až do výšky 69 % na Karakeep

Nasadenie Karakeep jedným kliknutím.

Samoobslužný správca záložiek s označovaním poháňaným AI, fulltextovým vyhľadávaním a archiváciou stránok pre odkazy, poznámky a súbory PDF.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Karakeep jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Karakeep

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Karakeep

Karakeep je moderný, samoobslužný správca záložiek vytvorený pre komplexnú archiváciu informácií. Okrem ukladania URL adries zachytáva poznámky, obrázky, PDF súbory a obsah celých stránok s automatickou extrakciou metadát. Tagovanie a sumarizácia poháňaná AI — prostredníctvom OpenAI alebo lokálnych modelov Ollama — automaticky organizuje vašu zbierku, zatiaľ čo fulltextové vyhľadávanie poháňané Meilisearchom umožňuje okamžité vyhľadávanie aj s tisíckami uložených položiek.

Samoobslužné hostovanie Karakeepu na vašom vlastnom VPS udržuje vašu históriu prehliadania a uložený obsah úplne súkromný. Neexistujú žiadne poplatky za záložku, žiadne kvóty na úložisko a žiadny prístup tretích strán k vašim údajom. Rozšírenia prehliadača pre Chrome a Firefox a mobilné aplikácie pre iOS a Android udržujú všetko synchronizované naprieč všetkými vašimi zariadeniami.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Karakeep

Značkovanie poháňané AI

Automaticky označujte a sumarizujte uložené položky pomocou OpenAI alebo lokálne spusteného modelu Ollama – nevyžaduje sa žiadna manuálna organizácia.

Celotextové vyhľadávanie

Meilisearch indexuje všetok uložený obsah vrátane archivovaných stránok a súborov PDF, takže môžete nájsť čokoľvek vo vašej zbierke v milisekundách.

Archivácia stránok a OCR

Zachovajte kompletný obsah stránky, aj keď pôvodné zdroje zmiznú, a extrahujte prehľadávateľný text z obrázkov pomocou vstavanej technológie OCR.

Synchronizácia prehliadača a mobilu

Uložte si záložky jedným kliknutím z rozšírení prehliadačov Chrome alebo Firefox a pristupujte k celej svojej zbierke z aplikácií pre iOS a Android s automatickou synchronizáciou.

Import RSS kanála

Automaticky importujte obsah z kanálov RSS do organizovaných zbierok, aby bola vaša vedomostná báza aktuálna bez manuálneho ukladania.

Prečo spustiť Karakeep na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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