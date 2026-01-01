Nasaďte bolt.diy pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Open-source AI asistent kódovania, ktorý vám umožňuje zadávať príkazy, spúšťať a nasadzovať full-stack aplikácie priamo z vášho prehliadača.
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S čím sa dá postaviť bolt.diy
bolt.diy je open-source odnož bolt.new, ktorá prináša full-stack vývoj s asistenciou AI do vašej vlastnej infraštruktúry. Kombinuje editor založený na prehliadači s integrovaným runtime prostredím, čo vám umožňuje popísať, čo chcete vytvoriť, jednoduchým jazykom a nechať LLM generovať, vykonávať a iterovať kompletné aplikácie — vrátane frontendu, backendu a konfigurácie.
Na rozdiel od cloudových nástrojov na kódovanie s AI, samohosting bolt.diy znamená, že váš kód, výzvy a kľúče API zostávajú na vašom VPS. Pripojíte poskytovateľov LLM, ktorých už používate — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokálne modely Ollama a ďalšie — takže nikdy nie ste viazaní na jedného dodávateľa alebo úroveň predplatného.
Kľúčové vlastnosti bolt.diy
Viacposkytovateľská podpora LLM
Pripojte OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI a 15+ ďalších poskytovateľov z jedného rozhrania.
Full-stack generovanie kódu
Generujte kompletné aplikácie s funkčným frontendom, backendom a konfiguračnými súbormi – nielen úryvky kódu.
Spustenie v prehliadači
Spustite a zobrazte vygenerovaný kód priamo v prehliadači bez opustenia rozhrania alebo nastavenia lokálneho vývojového prostredia.
Prineste si vlastné API kľúče
Použite svoje existujúce prihlasovacie údaje poskytovateľa, aby ste platili len za to, čo používate, bez prirážky platformy alebo úrovne predplatného.
S otvoreným zdrojovým kódom a s vlastným hostingom
Všetky výzvy, vygenerovaný kód a poverenia zostávajú na vašom VPS – žiadne dáta sa nezdieľajú s platformou SaaS tretej strany.
Prečo spustiť bolt.diy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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