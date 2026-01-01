Nasadenie Langfuse jedným kliknutím.
Open-source inžinierska platforma LLM na sledovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie aplikácií AI v produkcii.
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S čím sa dá postaviť Langfuse
Langfuse je open-source inžinierska platforma pre LLM, ktorá tímom poskytuje úplný prehľad o ich AI aplikáciách. Zaznamenáva podrobné stopy každého volania LLM, operácie získavania a akcie agenta, čo uľahčuje ladenie zlyhaní, meranie latencie a pochopenie nákladov v celom vašom AI pipeline. Vďaka integráciám pre LangChain, LlamaIndex, Haystack a priamym SDK pre Python a TypeScript funguje Langfuse prakticky s každým AI frameworkom a poskytovateľom modelov.
Vlastné hostovanie Langfuse uchováva všetky vaše aplikačné dáta — výzvy, vstupy modelu, výstupy a výsledky hodnotenia — na infraštruktúre, ktorú ovládate. To je dôležité, keď vaše AI aplikácie spracúvajú citlivé dokumenty, zákaznícke dáta alebo proprietárnu obchodnú logiku, ktorá nemôže opustiť vaše prostredie.
Kľúčové vlastnosti Langfuse
Distribuované trasovanie
Zachyťte celý strom vykonávania každého volania LLM, použitia nástrojov, vyhľadávania a kroku agenta na presné určenie zlyhaní a prekážok v latencii.
Správa promptov
Verzionujte a spolupracujte na výzvach na jednom mieste, s ukladaním do vyrovnávacej pamäte na strane servera na minimalizáciu latencie modelu vo všetkých nasadeniach.
Hodnotiace pipeline
Hodnoťte odpovede pomocou LLM ako sudcu, spätnej väzby od používateľov alebo manuálneho označovania na systematické meranie a zlepšenie kvality výstupu.
Spravovanie dátových sád
Vytvorte testovacie sady a benchmarky z produkčných stôp na overenie zmien pred nasadením aktualizovaných výziev alebo modelov.
Veľký jazykový model (LLM) Ihrisko
Interaktívne testujte a porovnávajte konfigurácie výziev s akýmkoľvek podporovaným modelom bez zásahu do kódu aplikácie.
Rámcové integrácie
Natívne integrácie s LangChain, LlamaIndex, Haystack a 100+ LLM cez LiteLLM pre priamu inštrumentáciu.
Prečo spustiť Langfuse na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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