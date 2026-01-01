Nasadenie Razzia jedným kliknutím.
Samoobslužná kvízová platforma v reálnom čase na prevádzkovanie kvízových podujatí pre viacerých hráčov z vášho vlastného VPS.
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S čím sa dá postaviť Razzia
Razzia je open-source, samo-hostovaná kvízová platforma v reálnom čase, navrhnutá pre živé podujatia, tímové stretnutia a triedne hodiny. Hostiteľ vytvorí hernú miestnosť prostredníctvom manažérskeho panelu chráneného heslom, zdieľa kód miestnosti s účastníkmi a kontroluje tempo kvízu — všetko beží v akomkoľvek modernom prehliadači bez nutnosti sťahovania aplikácie účastníkmi.
Samo-hostovanie Razzia na vašom vlastnom VPS udržuje váš kvízový obsah a údaje účastníkov súkromné, bez poplatkov za hru alebo závislosti od služby tretej strany. Ľahké nasadenie v jednom kontajneri ho robí praktickým pre ad hoc podujatia aj pre pravidelné opakujúce sa tímové aktivity.
Kľúčové vlastnosti Razzia
Multiplayer v reálnom čase
Živé hranie s podporou WebSocketu doručuje otázky a skóre všetkým účastníkom súčasne bez citeľného oneskorenia, dokonca aj cez rôzne siete.
Bez aplikácie
Účastníci sa okamžite pripoja cez akýkoľvek moderný prehliadač pomocou kódu miestnosti – bez účtu, bez inštalácie a bez problémov s registráciou pred začiatkom kvízu.
Manažérsky prehľad
Heslom chránené rozhranie /manager poskytuje hostiteľovi plnú kontrolu nad priebehom hry — začínať, posúvať a ukončovať kolá vlastným tempom.
Vlastný obsah kvízu
Definujte kvízy ako súbory JSON uložené na vašom serveri, čo vám dáva úplné vlastníctvo nad otázkami, odpoveďami a bodovaním bez akéhokoľvek viazania na dodávateľa.
Súčasné miestnosti
Prevádzkujte viacero nezávislých herných miestností z jednej inštancie, takže jedno nasadenie môže obsluhovať niekoľko tímov alebo relácií súčasne.
Prečo spustiť Razzia na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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