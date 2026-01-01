Nasaďte Element inštaláciou jedným kliknutím.
Bezpečný klient na zasielanie správ založený na Matrixe s end-to-end šifrovaním pre tímy a komunity, ktoré vlastnia svoje dáta.
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S čím sa dá postaviť Element
Element je open-source platforma na zasielanie správ a spoluprácu postavená na protokole Matrix. Štandardne poskytuje end-to-end šifrované správy, hlasové a videohovory a zdieľanie súborov, s možnosťou pripojenia k akémukoľvek Matrix homeserveru — vrátane samostatne hostovaných inštancií Synapse alebo verejných serverov ako matrix.org.
Samostatné hostovanie Elementu na vašom VPS udržuje vašu infraštruktúru na zasielanie správ pod vašou kontrolou. Môžete konfigurovať nastavenia federácie, presadzovať bezpečnostné politiky, integrovať sa s vaším vlastným Matrix homeserverom a zabezpečiť, aby citlivá obchodná komunikácia nikdy neprechádzala cez cloudovú infraštruktúru tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Element
End-to-end šifrovanie
Všetky správy sú predvolene šifrované pomocou protokolu Matrix Olm/Megolm, čo zaisťuje, že konverzácie môžu čítať len zamýšľaní účastníci.
Otvorená Matrix Sieť
Pripojte sa k akémukoľvek Matrix homeserveru a komunikujte naprieč rôznymi klientmi kompatibilnými s Matrixom, čo umožňuje federáciu bez uzamknutia platformy.
Medziplatformová synchronizácia
Synchronizovaná história správ naprieč webom, počítačom, iOS a Androidom zaisťuje, že konverzácie sú prístupné na každom zariadení v reálnom čase.
Hlasové a video hovory
Vstavané šifrované hlasové a videohovory so zdieľaním obrazovky podporujú spoluprácu v reálnom čase bez opustenia rozhrania správ.
Mostové integrácie
Mosty spájajú Element so Slackom, IRC, Telegramom a inými platformami na zasielanie správ, konsolidujúc komunikáciu do jedného rozhrania.
Prečo spustiť Element na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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