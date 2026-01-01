Zľava až do výšky 69 % na Papermerge

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Open-source systém na správu dokumentov s automatickým OCR, fulltextovým vyhľadávaním a organizáciou na základe značiek pre všetky vaše naskenované dokumenty.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Papermerge inštaláciou jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Papermerge

Papermerge je open-source systém na správu dokumentov navrhnutý tak, aby premenil fyzické papierovanie na prehľadný, organizovaný digitálny archív. Nahrajte súbory PDF alebo naskenované obrázky a Papermerge automaticky extrahuje text pomocou OCR, vďaka čomu je každá faktúra, zmluva a potvrdenie okamžite nájditeľné podľa obsahu. Organizácia založená na značkách, hierarchie priečinkov a vlastné polia metaúdajov vám poskytujú podrobnú kontrolu nad tým, ako sú dokumenty štruktúrované a vyhľadávané. Podpora viacerých používateľov s povoleniami založenými na rolách ho robí vhodným pre malé podniky aj profesionálne praxe.

Vlastné hostovanie Papermerge na vašom vlastnom VPS znamená, že citlivé finančné záznamy, právne dokumenty a osobné súbory nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Vyhnete sa mesačným poplatkom za cloudové úložisko a zároveň získate neobmedzenú kapacitu dokumentov, možnosť presadzovať vlastné zásady uchovávania a flexibilitu integrácie s existujúcimi pracovnými postupmi prostredníctvom REST API Papermerge.

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Kľúčové vlastnosti Papermerge

Automatická extrakcia OCR

Papermerge extrahuje prehľadávateľný text z PDF súborov a naskenovaných obrázkov automaticky pri nahrávaní, premieňajúc hromadu naskenovaných dokumentov na prehľadávateľnú databázu.

Fulltextové vyhľadávanie

Vyhľadávajte v celom obsahu a metadátach každého dokumentu vo vašom archíve, s filtrami podľa dátumu, značiek a vlastných polí pre presné vyhľadávanie.

Organizácia značiek a priečinkov

Skombinujte hierarchie priečinkov s flexibilnými značkami a vlastnými metadátovými poľami na vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorá zodpovedá tomu, ako vaše podnikanie skutočne funguje.

Viacpoužívateľské povolenia

Riadenie prístupu na základe rolí umožňuje tímom zdieľať jeden archív dokumentov, pričom citlivé súbory zostávajú viditeľné len pre oprávnených používateľov.

Operácie so stránkami PDF

Zlučovanie, rozdeľovanie a zmena poradia strán PDF priamo v aplikácii Papermerge, čím sa eliminuje potreba samostatného editora PDF pri úprave naskenovaných dokumentov.

Prečo spustiť Papermerge na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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