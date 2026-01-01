Nasadiť Papermerge inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source systém na správu dokumentov s automatickým OCR, fulltextovým vyhľadávaním a organizáciou na základe značiek pre všetky vaše naskenované dokumenty.
Vyberte si VPS plán pre Papermerge
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Papermerge
Papermerge je open-source systém na správu dokumentov navrhnutý tak, aby premenil fyzické papierovanie na prehľadný, organizovaný digitálny archív. Nahrajte súbory PDF alebo naskenované obrázky a Papermerge automaticky extrahuje text pomocou OCR, vďaka čomu je každá faktúra, zmluva a potvrdenie okamžite nájditeľné podľa obsahu. Organizácia založená na značkách, hierarchie priečinkov a vlastné polia metaúdajov vám poskytujú podrobnú kontrolu nad tým, ako sú dokumenty štruktúrované a vyhľadávané. Podpora viacerých používateľov s povoleniami založenými na rolách ho robí vhodným pre malé podniky aj profesionálne praxe.
Vlastné hostovanie Papermerge na vašom vlastnom VPS znamená, že citlivé finančné záznamy, právne dokumenty a osobné súbory nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Vyhnete sa mesačným poplatkom za cloudové úložisko a zároveň získate neobmedzenú kapacitu dokumentov, možnosť presadzovať vlastné zásady uchovávania a flexibilitu integrácie s existujúcimi pracovnými postupmi prostredníctvom REST API Papermerge.
Kľúčové vlastnosti Papermerge
Automatická extrakcia OCR
Papermerge extrahuje prehľadávateľný text z PDF súborov a naskenovaných obrázkov automaticky pri nahrávaní, premieňajúc hromadu naskenovaných dokumentov na prehľadávateľnú databázu.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v celom obsahu a metadátach každého dokumentu vo vašom archíve, s filtrami podľa dátumu, značiek a vlastných polí pre presné vyhľadávanie.
Organizácia značiek a priečinkov
Skombinujte hierarchie priečinkov s flexibilnými značkami a vlastnými metadátovými poľami na vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorá zodpovedá tomu, ako vaše podnikanie skutočne funguje.
Viacpoužívateľské povolenia
Riadenie prístupu na základe rolí umožňuje tímom zdieľať jeden archív dokumentov, pričom citlivé súbory zostávajú viditeľné len pre oprávnených používateľov.
Operácie so stránkami PDF
Zlučovanie, rozdeľovanie a zmena poradia strán PDF priamo v aplikácii Papermerge, čím sa eliminuje potreba samostatného editora PDF pri úprave naskenovaných dokumentov.
Prečo spustiť Papermerge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.