Nasaďte Appsmith inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source low-code platforma na vytváranie interných nástrojov, administrátorských panelov a dashboardov s rýchlosťou drag-and-drop.
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S čím sa dá postaviť Appsmith
Appsmith je popredná open-source low-code platforma, ktorá umožňuje vývojárom vytvárať vlastné interné nástroje, administrátorské panely a dashboardy v priebehu hodín namiesto týždňov. Knižnica widgetov s funkciou drag-and-drop, natívne konektory pre viac ako 25 databáz a plná podpora JavaScriptu pre obchodnú logiku znamenajú, že môžete dodávať funkčné aplikácie bez toho, aby ste museli budovať frontend od nuly alebo čakať na inžinierske cykly.
Vlastné hostovanie Appsmithu na vašom VPS udržuje databázové poverenia, API kľúče a citlivé obchodné údaje výhradne vo vašej infraštruktúre. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadne údaje neopúšťajú vašu sieť a máte plnú kontrolu nad prístupovými politikami, záložnými stratégiami a škálovaním, keďže vaše portfólio interných nástrojov rastie.
Kľúčové vlastnosti Appsmith
Vizuálny Drag-and-drop nástroj na tvorbu
Zostavte rozhrania z viac ako 45 predpripravených widgetov vrátane tabuliek, grafov, formulárov a máp, aby vývojári mohli vytvárať vyladené interné nástroje bez písania frontend kódu.
25+ Databázové konektory
Pripojte sa natívne k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch a ďalším, plus k akémukoľvek REST alebo GraphQL API, čo vám poskytuje priamy prístup k celej vašej dátovej vrstve z jednej platformy.
JavaScript Firemná logika
Píšte vlastný JavaScript popri vizuálnych komponentoch na spracovanie komplexných transformácií údajov, podmienenej logiky a viacstupňových pracovných postupov, ktoré nástroje bez kódu nedokážu vyjadriť.
Správa verzií založená na Git
Sledovanie zmien v kóde aplikácie v systéme Git, ktoré umožňuje revízie kódu, vrátenie zmien a pracovné postupy kolaboratívneho vývoja, čím sa do interných nástrojov zavádza disciplína softvérového inžinierstva.
Riadenie prístupu na základe rolí
Priraďte podrobné povolenia na úrovni aplikácie, stránky a widgetu, aby správni ľudia mohli prezerať alebo upravovať každý nástroj bez toho, aby ste vystavili citlivé operácie celej organizácii.
Prečo spustiť Appsmith na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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