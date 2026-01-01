Nasadenie GreptimeDB jednoklikovou inštaláciou.
Open-source jednotná databáza pozorovateľnosti pre metriky, logy a trasovania s SQL a PromQL na jedinom engine.
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S čím sa dá postaviť GreptimeDB
GreptimeDB je open-source databáza pre pozorovateľnosť postavená v jazyku Rust, ktorá ukladá metriky, logy a trasovania ako široké udalosti v jedinom stĺpcovom engine. Jedna databáza nahrádza typické trio Prometheus, Loki a Elasticsearch, čo vám umožňuje spájať signály v SQL a obsluhovať dashboardy, upozornenia a AI agentov z jedného backendu namiesto troch.
Vlastné hostovanie GreptimeDB na vašom vlastnom VPS udržuje telemetriu s vysokou kardinalitou pod vašou kontrolou bez fakturácie SaaS za dátový bod, a tá istá inštancia podporuje Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL a InfluxDB line protocol — takže existujúce zberače a dashboardy sa pripoja bez prepisovania.
Kľúčové vlastnosti GreptimeDB
Jednotný dátový model
Ukladajte metriky, protokoly a trasovania ako časovo označené široké udalosti v jednom stĺpcovom engine a spájajte naprieč signálmi pomocou čistého SQL.
SQL a PromQL
Dotazujte rovnaké dáta pomocou SQL pre analýzy a PromQL pre pravidlá upozornení Grafana – nie je potrebná žiadna samostatná dotazovacia vrstva ani prekladová úroveň.
Natívne OpenTelemetry
Prijímajte OTLP pre metriky, logy a trasovania priamo, bez exportných sidecarov alebo SDK špecifických pre dodávateľa medzi vašimi službami a databázou.
Široká podpora protokolu
Podporuje Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push a klientov MySQL alebo PostgreSQL na tej istej inštancii pre bezproblémové migrácie.
Vstavaný webový dashboard
Preskúmajte tabuľky, spúšťajte SQL a PromQL dotazy a kontrolujte stav klastra z vstavanej webovej UI bez inštalácie samostatného frontendu.
Objektové úložisko pripravené
Nakonfigurujte S3, GCS alebo Azure Blob ako primárne úložisko s lokálnou diskovou cache na zníženie nákladov na dlhodobé uchovávanie pri vysokoobjemovej telemetrii.
Prečo spustiť GreptimeDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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