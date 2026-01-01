Zľava až do výšky 69 % na GreptimeDB

Nasadenie GreptimeDB jednoklikovou inštaláciou.

Open-source jednotná databáza pozorovateľnosti pre metriky, logy a trasovania s SQL a PromQL na jedinom engine.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie GreptimeDB jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť GreptimeDB

GreptimeDB je open-source databáza pre pozorovateľnosť postavená v jazyku Rust, ktorá ukladá metriky, logy a trasovania ako široké udalosti v jedinom stĺpcovom engine. Jedna databáza nahrádza typické trio Prometheus, Loki a Elasticsearch, čo vám umožňuje spájať signály v SQL a obsluhovať dashboardy, upozornenia a AI agentov z jedného backendu namiesto troch.

Vlastné hostovanie GreptimeDB na vašom vlastnom VPS udržuje telemetriu s vysokou kardinalitou pod vašou kontrolou bez fakturácie SaaS za dátový bod, a tá istá inštancia podporuje Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL a InfluxDB line protocol — takže existujúce zberače a dashboardy sa pripoja bez prepisovania.

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Kľúčové vlastnosti GreptimeDB

Jednotný dátový model

Ukladajte metriky, protokoly a trasovania ako časovo označené široké udalosti v jednom stĺpcovom engine a spájajte naprieč signálmi pomocou čistého SQL.

SQL a PromQL

Dotazujte rovnaké dáta pomocou SQL pre analýzy a PromQL pre pravidlá upozornení Grafana – nie je potrebná žiadna samostatná dotazovacia vrstva ani prekladová úroveň.

Natívne OpenTelemetry

Prijímajte OTLP pre metriky, logy a trasovania priamo, bez exportných sidecarov alebo SDK špecifických pre dodávateľa medzi vašimi službami a databázou.

Široká podpora protokolu

Podporuje Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push a klientov MySQL alebo PostgreSQL na tej istej inštancii pre bezproblémové migrácie.

Vstavaný webový dashboard

Preskúmajte tabuľky, spúšťajte SQL a PromQL dotazy a kontrolujte stav klastra z vstavanej webovej UI bez inštalácie samostatného frontendu.

Objektové úložisko pripravené

Nakonfigurujte S3, GCS alebo Azure Blob ako primárne úložisko s lokálnou diskovou cache na zníženie nákladov na dlhodobé uchovávanie pri vysokoobjemovej telemetrii.

Prečo spustiť GreptimeDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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