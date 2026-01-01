Nasaďte SoulSync jedným kliknutím.
Automatizované objavovanie hudby a platforma na správu zbierky, ktorá prepojuje streamovacie služby s vašou vlastnou hostovanou knižnicou.
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S čím sa dá postaviť SoulSync
SoulSync je inteligentná platforma na správu hudby, ktorá pripája vaše streamovacie účty — Spotify, Tidal, Qobuz a Deezer — k vašej vlastnej hostovanej hudobnej knižnici. Automaticky zrkadlí zoznamy skladieb, monitoruje umelcov pre nové vydania, obohacuje metadáta prostredníctvom desiatich paralelných pracovníkov na pozadí a organizuje stiahnuté súbory pomocou vašich preferovaných konvencií pomenovania.
Na rozdiel od pasívnych mediálnych serverov, SoulSync aktívne spravuje vašu zbierku: generuje personalizované zoznamy skladieb na objavovanie, synchronizuje históriu počúvania a integruje sa s Plex, Jellyfin alebo Navidrome, aby vaša lokálna knižnica bola v súlade s vašimi streamovacími preferenciami. Vlastné hostovanie udržuje vaše údaje o počúvaní súkromné a vašu zbierku plne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti SoulSync
Synchronizácia streamovacej služby
Zrkadlite zoznamy skladieb zo služieb Spotify, Tidal, Qobuz a Deezer priamo do vašej lokálnej hudobnej knižnice s automatickými aktualizáciami.
Monitorovanie vydaní umelca
Sledujte obľúbených umelcov a automaticky sťahujte nové vydania, hneď ako sa objavia na pripojených streamovacích platformách.
Obohatenie metadát
Desať paralelných procesov na pozadí sťahuje obaly albumov, texty piesní a značky z MusicBrainz, Spotify, Genius a LRClib, aby vaša zbierka bola dobre usporiadaná.
Integrácia mediálneho servera
Pripojte sa k Plex, Jellyfin alebo Navidrome, aby vaša lokálna knižnica zostala synchronizovaná s históriou streamovania a zoznamami skladieb.
Objavovacie playlisty
Generujte personalizované playlisty — Release Radar, Discovery Weekly a mixy desaťročí alebo žánrov — na základe vašich návykov počúvania.
Prečo spustiť SoulSync na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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