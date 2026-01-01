Nasadiť Relaticle s inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source CRM s natívnou podporou AI agenta, 30 nástrojov MCP a REST API na automatizáciu zákazníckych pracovných postupov.
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S čím sa dá postaviť Relaticle
Relaticle je samoobslužná CRM platforma vybudovaná s natívnou podporou AI agentov vo svojom jadre. Spravuje kontakty, spoločnosti a predajné lieviky prostredníctvom moderného rozhrania poháňaného Filamentom, pričom sprístupňuje 30 nástrojov Model Context Protocol, ktoré umožňujú AI agentom priamo čítať a zapisovať CRM dáta – bez škrabania UI alebo spoliehania sa na krehké integrácie.
Na rozdiel od tradičných CRM systémov, ktoré pridávajú AI ako dodatočnú funkciu, je Relaticle navrhnutý od základov pre prevádzku ľudskými aj AI agentmi prostredníctvom rovnakého dátového modelu. REST API poskytuje plný programový prístup a background worker Laravel Horizon spracováva importy, notifikácie a plánovanú automatizáciu. Všetky dáta zostávajú v databáze PostgreSQL na vašej vlastnej infraštruktúre.
Kľúčové vlastnosti Relaticle
Natívna podpora AI agenta
30 vstavaných nástrojov protokolu Model Context umožňujú agentom AI vytvárať kontakty, aktualizovať procesy a dopytovať sa na dáta CRM priamo bez vlastných integrácií.
Kontakty a Pipelines
Spravujte kontakty, spoločnosti, obchody a predajné lieviky v štruktúrovanom CRM navrhnutom pre tímy, ktoré potrebujú spoľahlivý záznam každého vzťahu so zákazníkom.
Plné REST API
Kompletné REST API sprístupňuje všetky objekty CRM pre automatizačné skripty, integrácie tretích strán a vlastné reportovanie bez prístupu k webovému rozhraniu.
Spracovanie úloh na pozadí
Laravel Horizon spracováva úlohy vo fronte pre importy, notifikácie a plánované úlohy bez blokovania webového rozhrania počas náročných operácií.
OAuth Sociálne prihlásenie
Členovia tímu sa prihlasujú pomocou účtov GitHub alebo Google, čím odpadá potreba spravovať samostatnú sadu prihlasovacích údajov pre CRM.
Prečo spustiť Relaticle na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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