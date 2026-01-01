Nasaďte Waline inštaláciu jedným kliknutím.
Odľahčený systém komentárov s otvoreným zdrojovým kódom, s ochranou proti spamu, moderáciou a bohatou podporou notifikácií.
Vyberte si VPS plán pre Waline
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Waline
Waline je open-source, samo-hostovaný systém komentárov navrhnutý pre statické webové stránky, blogy a dokumentačné stránky. Poskytuje plnohodnotné komentovanie vrátane vnorených odpovedí, reakcií emoji, počtu návštevníkov a štatistík zobrazení článkov, a to všetko bez spoliehania sa na služby tretích strán, ktoré sledujú vašich používateľov.
Samo-hostovanie Waline na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad údajmi komentárov, pracovnými postupmi moderovania a nastaveniami upozornení. Toto nasadenie používa SQLite pre lokálne úložisko s nulovou konfiguráciou, takže nie je potrebné spravovať samostatnú databázu. Waline sa integruje s akýmkoľvek frontendom prostredníctvom JavaScript widgetu a štandardne podporuje formátovanie Markdown v komentároch.
Kľúčové vlastnosti Waline
Ochrana pred spamom
Vstavaná integrácia Akismet a obmedzenie rýchlosti na IP adresu zabraňujú spamovým komentárom bez potreby manuálneho prezerania každého príspevku.
E-mailové oznámenia
Automatické e-mailové upozornenia upozorňujú komentujúcich na odpovede a vlastníkov stránok na nové príspevky, udržiavajúc konverzácie aktívne bez manuálneho monitorovania.
Analytika návštevníkov
Sledujte počty zobrazení stránok a štatistiky jedinečných návštevníkov pre každý článok priamo z widgetu Waline, bez potreby ďalšej analytickej služby.
Panel moderácie
Webový administrátorský panel vám umožňuje schvaľovať, upravovať a mazať komentáre a spravovať účty komentujúcich z jedného rozhrania.
Podpora Markdown
Komentujúci môžu formátovať odpovede pomocou syntaxe Markdown a vkladať reakcie emoji, čím sú diskusie bohatšie a ľahšie čitateľné.
Prečo spustiť Waline na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
Anki Sync Server Enhanced
Anki synchronizačný server s vlastným hostingom, s podporou viacerých používateľov, zálohami a webovým ovládacím panelom