Nasaďte Mail-Archiver inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na archiváciu e-mailov, ktorá sa pripája k akejkoľvek poštovej schránke IMAP alebo Microsoft 365 a uchováva každú správu lokálne.
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S čím sa dá postaviť Mail-Archiver
Mail-Archiver je open-source platforma na archiváciu a vyhľadávanie e-mailov postavená na ASP.NET Core a PostgreSQL. Pripája sa k účtom IMAP a Microsoft 365 prostredníctvom rozhrania Graph API, automaticky synchronizuje e-maily podľa konfigurovateľného plánu, aby ste mali vždy prehľadávateľnú, lokálnu kópiu každej správy a prílohy.
Vlastné hostovanie vášho e-mailového archívu dáva súlad, auditné záznamy a dlhodobé úložisko pod vašu plnú kontrolu — žiadny prístup k cloudu tretích strán, žiadne poplatky za schránku a žiadna závislosť od politiky uchovávania údajov vášho poskytovateľa e-mailov. E-maily je možné exportovať ako archívy .mbox alebo .eml, obnoviť do akejkoľvek schránky alebo ich prehľadávať v priebehu sekúnd naprieč rokmi histórie.
Kľúčové vlastnosti Mail-Archiver
IMAP a M365 synchronizácia
Automaticky archivuje e-maily z akejkoľvek poštovej schránky IMAP alebo Microsoft 365 podľa konfigurovateľného plánu, čím udržiava vašu lokálnu kópiu vždy aktuálnu.
Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte vo všetkých archivovaných e-mailoch a prílohách okamžite, s filtrami podľa odosielateľa, rozsahu dátumov a poštovej schránky.
Export a obnovenie
Exportujte celé poštové schránky ako súbory .mbox alebo komprimované súbory .eml, alebo obnovte vybrané e-maily späť do ľubovoľnej cieľovej poštovej schránky.
Viacpoužívateľský prístup
Spravujte viacerých používateľov s rolami Admin, Self Manager a Standard, každý s povoleniami pre jednotlivé účty a s úplným záznamom prístupov.
Zásady uchovávania
Automaticky odstrániť e-maily zo zdrojového poštového servera po nastavenom počte dní pri zachovaní neporušeného lokálneho archívu.
Import MBox a EML
Importujte existujúce archívy .mbox alebo .eml až do 10 GB na migráciu z iných e-mailových klientov alebo archivačných nástrojov.
Prečo spustiť Mail-Archiver na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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