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Ľahká platforma na monitorovanie serverov so štatistikami kontajnerov Docker, historickými údajmi a konfigurovateľnými upozorneniami pre vašu infraštruktúru.

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RAM: 4 GB
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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Beszel

Beszel je odľahčená platforma na monitorovanie serverov, ktorá poskytuje komplexný prehľad o systéme — CPU, pamäť, disk, sieť, teplota, GPU, stav disku S.M.A.R.T. a štatistiky Docker a Podman pre jednotlivé kontajnery — bez réžie zdrojov plných monitorovacích balíkov ako Prometheus a Grafana. Postavený na PocketBase s backendom v Go, využíva architektúru hub-a-agent: hub hostí webové rozhranie a ukladá historické dáta, zatiaľ čo odľahčení agenti bežia na každom monitorovanom serveri a zbierajú metriky.

Vlastné hostovanie Beszelu vám poskytuje monitorovací hub, ktorý je nezávislý od serverov, ktoré monitoruje, takže problémy s infraštruktúrou sú viditeľné aj vtedy, keď sú jednotlivé systémy pod záťažou. Konfigurovateľné upozornenia vás upozornia, keď sú prekročené prahové hodnoty CPU, pamäte, disku, šírky pásma alebo teploty, a automatické zálohy na lokálny disk alebo úložisko kompatibilné so S3 chránia vaše historické údaje o výkone.

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Kľúčové vlastnosti Beszel

Metriky Docker kontajnerov

Sledujte využitie CPU, pamäte a siete na kontajner spolu s metrikami hostiteľského systému, čo vám poskytne jednotný pohľad na hostiteľa aj jeho kontajnerizované pracovné zaťaženia.

Architektúra hub-a-agent

Jeden centrálny uzol agreguje dáta z neobmedzeného počtu agentov bežiacich na vzdialených serveroch, čo uľahčuje monitorovanie celého vášho prostredia z jedného ovládacieho panela.

Konfigurovateľné upozorňovanie

Nastavte prahové hodnoty pre akúkoľvek monitorovanú metriku — zaťaženie CPU, využitie disku, teplota, šírka pásma — a dostávajte upozornenia skôr, než problémy ovplyvnia používateľov.

Uchovávanie historických údajov

História výkonu je uložená v databáze centra, čo umožňuje dlhodobú analýzu trendov a plánovanie kapacity, ktoré presahuje možnosti samotných dashboardov v reálnom čase.

Monitorovanie GPU a S.M.A.R.T.

Monitorujte využitie GPU Nvidia, AMD a Intel spolu s údajmi o stave disku S.M.A.R.T., aby ste odhalili zhoršenie hardvéru skôr, než spôsobí poruchy.

Prečo spustiť Beszel na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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