Nasadiť Beszel inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahká platforma na monitorovanie serverov so štatistikami kontajnerov Docker, historickými údajmi a konfigurovateľnými upozorneniami pre vašu infraštruktúru.
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S čím sa dá postaviť Beszel
Beszel je odľahčená platforma na monitorovanie serverov, ktorá poskytuje komplexný prehľad o systéme — CPU, pamäť, disk, sieť, teplota, GPU, stav disku S.M.A.R.T. a štatistiky Docker a Podman pre jednotlivé kontajnery — bez réžie zdrojov plných monitorovacích balíkov ako Prometheus a Grafana. Postavený na PocketBase s backendom v Go, využíva architektúru hub-a-agent: hub hostí webové rozhranie a ukladá historické dáta, zatiaľ čo odľahčení agenti bežia na každom monitorovanom serveri a zbierajú metriky.
Vlastné hostovanie Beszelu vám poskytuje monitorovací hub, ktorý je nezávislý od serverov, ktoré monitoruje, takže problémy s infraštruktúrou sú viditeľné aj vtedy, keď sú jednotlivé systémy pod záťažou. Konfigurovateľné upozornenia vás upozornia, keď sú prekročené prahové hodnoty CPU, pamäte, disku, šírky pásma alebo teploty, a automatické zálohy na lokálny disk alebo úložisko kompatibilné so S3 chránia vaše historické údaje o výkone.
Kľúčové vlastnosti Beszel
Metriky Docker kontajnerov
Sledujte využitie CPU, pamäte a siete na kontajner spolu s metrikami hostiteľského systému, čo vám poskytne jednotný pohľad na hostiteľa aj jeho kontajnerizované pracovné zaťaženia.
Architektúra hub-a-agent
Jeden centrálny uzol agreguje dáta z neobmedzeného počtu agentov bežiacich na vzdialených serveroch, čo uľahčuje monitorovanie celého vášho prostredia z jedného ovládacieho panela.
Konfigurovateľné upozorňovanie
Nastavte prahové hodnoty pre akúkoľvek monitorovanú metriku — zaťaženie CPU, využitie disku, teplota, šírka pásma — a dostávajte upozornenia skôr, než problémy ovplyvnia používateľov.
Uchovávanie historických údajov
História výkonu je uložená v databáze centra, čo umožňuje dlhodobú analýzu trendov a plánovanie kapacity, ktoré presahuje možnosti samotných dashboardov v reálnom čase.
Monitorovanie GPU a S.M.A.R.T.
Monitorujte využitie GPU Nvidia, AMD a Intel spolu s údajmi o stave disku S.M.A.R.T., aby ste odhalili zhoršenie hardvéru skôr, než spôsobí poruchy.
Prečo spustiť Beszel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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