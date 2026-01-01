Nasaďte OneDev jednoklikovou inštaláciou.
Komplexná platforma DevOps s vlastným hosťovaním, s hostovaním Git, CI/CD pipeline, kanban tabuľami a registrom balíkov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OneDev
OneDev je komplexná DevOps platforma s vlastným hosťovaním, ktorá spája Git hosting, automatizáciu CI/CD, sledovanie problémov, kanban tabule a register balíkov do jednej aplikácie. Jej vizuálny nástroj na tvorbu pipeline a funkcie kódovej inteligencie ju sprístupňujú vývojárom bez hlbokých znalostí DevOps, zatiaľ čo pokročilý dotazovací jazyk poskytuje pokročilým používateľom presnú kontrolu nad zostaveniami, problémami a commitmi.
Vlastné hosťovanie OneDev na vašom VPS znamená neobmedzený počet vývojárov za fixné náklady na infraštruktúru, s plným vlastníctvom vášho zdrojového kódu a artefaktov zostavenia. Táto šablóna zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát a prístup k Docker socketu, aby OneDev mohol spúšťať CI/CD úlohy priamo na vašom serveri.
Kľúčové vlastnosti OneDev
Git hosting a kontrola kódu
Kompletný Git server s pokročilou vizualizáciou rozdielov, ochranou vetiev a kontrolami stratégie zlučovania pre štruktúrované preskúmanie kódu.
Vizuálny CI/CD Konštruktor
Vytvárajte a vizualizujte pipeline bez písania YAML od začiatku – kroky potiahni a pusť s plným exportom YAML pre správu verzií.
Kanban a Sledovanie problémov
Vstavané kanban tabule a sledovač úloh s vlastnými poľami a pokročilým dotazovacím jazykom na presné filtrovanie.
Register balíkov
Hostujte obrazy Docker a ďalšie artefakty zostavenia v integrovanom registri spolu s vaším kódom a pipeline.
Kódová inteligencia
Navigácia symbolov a sémantické vyhľadávanie kódu pomáhajú vývojárom rýchlejšie pochopiť neznáme kódové základne.
Prečo spustiť OneDev na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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