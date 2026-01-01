Nasadiť Crontab UI jedným kliknutím.
Webové rozhranie na bezpečnú správu úloh cron s importom, exportom, zálohovaním a HTTP autentifikáciou.
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S čím sa dá postaviť Crontab UI
Crontab UI je webová aplikácia Node.js s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá nahrádza manuálnu úpravu crontabu náchylnú na chyby bezpečným, vizuálnym rozhraním. Pridávanie, odstraňovanie, pozastavovanie a obnovovanie úloh vyžaduje jediné kliknutie a každá zmena je overená pred jej aplikovaním, takže preklep už viac nezruší všetky vaše naplánované úlohy naraz.
Vlastné hostovanie Crontab UI na vašom vlastnom VPS vám poskytuje súkromný ovládací panel pre stovky cron úloh s protokolmi chýb pre každú úlohu, automatické zálohy pred rizikovými operáciami a import/export na replikáciu rovnakého plánu na viacerých strojoch. Vstavaná základná autentifikácia HTTP udržuje rozhranie chránené bez potreby externého reverzného proxy alebo poskytovateľa identity.
Kľúčové vlastnosti Crontab UI
Bezpečné upravovanie úloh
Pridávať, upravovať, pozastavovať, obnovovať a odstraňovať úlohy cron prostredníctvom overeného UI namiesto riskovania syntaktických chýb v nespracovaných súboroch crontab.
Import a export
Importujte existujúci crontab v priebehu sekúnd a exportujte svoju kompletnú konfiguráciu na opätovné nasadenie rovnakého plánu na iných strojoch bez SSH.
Automatické zálohovania
Crontab UI vytvára zálohu pred každým importom a umožňuje vám vytvoriť snímku a obnoviť vaše úlohy na požiadanie, aby ste sa zotavili z chýb.
Protokoly chýb pre jednotlivé úlohy
Každá naplánovaná úloha zapisuje svoj vlastný denník chýb, aby ste mohli auditovať zlyhania a ladiť problémy bez prehľadávania zdieľaného systémového denníka.
Rozosielanie a háčiky
Nakonfigurujte e-mailové upozornenia alebo spätné volania webhooku pre každú úlohu, aby ste upozornili váš tím alebo spustili následnú automatizáciu po každom spustení.
HTTP autentifikácia
Chráňte webové UI pomocou vstavanej základnej autentifikácie, aby len autorizovaní používatelia mohli zobraziť alebo upraviť vaše naplánované úlohy.
Prečo spustiť Crontab UI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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