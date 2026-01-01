Nasaďte Krayin CRM jedným kliknutím.
Open-source Laravel CRM na správu potenciálnych zákazníkov, kontaktov, predajných procesov a vzťahov so zákazníkmi komplexne.
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Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť Krayin CRM
Krayin CRM je bezplatný, open-source framework na riadenie vzťahov so zákazníkmi postavený na Laravel a Vue.js. Poskytuje obchodným tímom kompletné pracovné prostredie pre životný cyklus zákazníka — od získavania a kvalifikácie potenciálnych zákazníkov cez sledovanie obchodného procesu, generovanie cenových ponúk a popredajné aktivity — bez licenčných poplatkov za používateľa alebo závislosti od dodávateľa.
Vlastné hostovanie Krayinu na vašom vlastnom VPS udržiava každého potenciálneho zákazníka, kontakt, výmenu e-mailov a údaje o príjmoch v infraštruktúre, ktorú ovládate, a umožňuje vývojárom rozšíriť CRM prostredníctvom balíkov Laravel, vlastných atribútov a rozhraní REST API, aby zodpovedali spôsobu, akým váš tím skutočne predáva.
Kľúčové vlastnosti Krayin CRM
Vizuálne predajné kanály
Presuňte potenciálnych zákazníkov cez prispôsobiteľné Kanban fázy, aby obchodní zástupcovia a manažéri vždy videli stav obchodov na prvý pohľad.
Manažment leadov
Získavajte potenciálnych zákazníkov z webových formulárov, priraďte im vlastníkov, hodnotte ich podľa zdroja a premeňte kvalifikovaných záujemcov na účty a cenové ponuky.
Vlastné atribúty
Pridajte prispôsobené polia k potenciálnym zákazníkom, kontaktom, organizáciám a cenovým ponukám bez zásahu do kódu, prispôsobte CRM vášmu obchodnému procesu.
Cenové ponuky a produkty
Generujte značkové cenové ponuky z integrovaného katalógu produktov s pravidlami pre dane a zľavy, potom ich sledujte až do úspešného uzavretia obchodu.
E-mail a aktivity
Zaznamenávajte hovory, stretnutia a e-maily ku každému záznamu, s kalendárovými zobrazeniami a pripomienkami na následné kroky, aby sa obchody posúvali vpred.
Webové formuláre a API
Zverejnite vložiteľné webové formuláre na získavanie potenciálnych zákazníkov a použite REST API na synchronizáciu údajov s vaším existujúcim marketingovým systémom.
Prečo spustiť Krayin CRM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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