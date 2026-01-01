Nasadenie Jellyseerr jedným kliknutím.
Nástroj na správu požiadaviek na médiá, ktorý umožňuje používateľom objavovať a žiadať filmy a seriály pre Jellyfin, Emby a Plex.
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S čím sa dá postaviť Jellyseerr
Jellyseerr je front-end na správu a vyžiadanie médií pre samostatne hostované mediálne servery, navrhnutý tak, aby používateľom poskytol prepracovaný spôsob objavovania a vyžiadania obsahu bez priameho prístupu k Sonarr alebo Radarr. Používatelia si prezerajú bohatý katalóg, odosielajú požiadavky a dostávajú upozornenia, keď je obsah dostupný — zatiaľ čo administrátori schvaľujú požiadavky a spravujú ich plnenie prostredníctvom prehľadného ovládacieho panela.
Vlastné hostovanie Jellyseerr popri vašom mediálnom serveri uchováva celú históriu požiadaviek, používateľské účty a integračné poverenia na vašom vlastnom VPS. Používatelia môžu prehliadať a vyžiadať si obsah 24/7 z akéhokoľvek zariadenia, s jednotným prihlásením (single sign-on) z ich existujúcich účtov Jellyfin, Emby alebo Plex, vďaka čomu je zážitok bezproblémový od okamihu prihlásenia.
Kľúčové vlastnosti Jellyseerr
Jellyfin Jednotné prihlásenie (SSO)
Používatelia sa prihlasujú pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov Jellyfin, Emby alebo Plex – nie je potrebné vytvárať samostatný účet pre vašich existujúcich používateľov mediálneho servera.
Integrácia Sonarr a Radarr
Schválené požiadavky sú odoslané priamo do Sonarr alebo Radarr na automatické stiahnutie a pridanie do knižnice bez manuálnych krokov administrátora.
Pracovný postup schvaľovania žiadostí
Administrátori kontrolujú čakajúce žiadosti z centrálneho ovládacieho panela a schvaľujú alebo zamietaJÚ ich jediným kliknutím predtým, ako sa začne plnenie.
Granulárne povolenia
Riadenie prístupu na základe rolí s kvótami a limitmi požiadaviek pre každého používateľa zabraňuje jedinému používateľovi preťažiť fronty sťahovania.
Viackanálové oznámenia
Upozornite používateľov cez Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover a webhooks, keď je ich požadovaný obsah dostupný na pozeranie.
Prečo spustiť Jellyseerr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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