Nasadenie ShipShipShip jedným kliknutím.
Ľahká samo-hostovaná platforma záznamu zmien a plánu rozvoja s hlasovaním komunity, reakciami emoji a automatizáciou newslettera.
Vyberte si VPS plán pre ShipShipShip
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ShipShipShip
ShipShipShip je open-source aplikácia pre záznam zmien a plán rozvoja, ktorá pomáha produktovým tímom zdieľať aktualizácie a zbierať spätnú väzbu od komunity na jednom mieste. Vytvorená pomocou SvelteKit a Go, spája prepracovaný verejný záznam zmien s administrátorskou tabuľou v štýle kanban, kde každé vydanie, oprava a nadchádzajúci nápad žije vedľa hlasov a reakcií, ktoré získal.
Samohosting ShipShipShip na vašom VPS udržiava zoznamy odberateľov, prihlasovacie údaje SMTP a údaje o spätnej väzbe pod vašou vlastnou kontrolou, odstraňuje cenotvorbu za používateľa hostovaných alternatív a umožňuje vám prispôsobiť verejnú stránku prostredníctvom inštalovateľných tém, ktoré zodpovedajú vášmu produktu.
Kľúčové vlastnosti ShipShipShip
Komunitné hlasovanie
Návštevníci hlasujú o navrhovaných funkciách, aby tím mohol uprednostniť plán podľa skutočného dopytu namiesto interných odhadov.
Reakcie na emoji
Osem typov reakcií umožňuje čitateľom reagovať na každý príspevok, poskytujúc ľahký signál bez toho, aby ich nútili prejsť registračným procesom.
Kanban plán
Drag-and-drop nástenka s prispôsobiteľnými stavmi udržiava každú navrhnutú, rozpracovanú a odoslanú položku viditeľnú pre celý tím.
Automatizácia newslettera
Newslettery podporované SMTP sa spúšťajú automaticky, keď sa zmení stav záznamu, takže sa odberatelia dozvedia o vydaniach bez manuálneho odosielania.
Inštalovateľné témy
Systém tém riadený manifestom oddeľuje administrátorský panel od verejného zoznamu zmien, aby ste mohli presne zladiť značku vášho produktu.
RESTful API
Kompletné REST API pre udalosti, reakcie, hlasy a odberateľov newslettera uľahčuje integráciu s nástrojmi CI/CD alebo marketingovými nástrojmi.
Prečo spustiť ShipShipShip na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.