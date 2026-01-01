Nasadiť evcc jedným kliknutím.
Solárne inteligentný ovládač nabíjania EV a manažér domácej energie pre stovky wallboxov, meničov a vozidiel.
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S čím sa dá postaviť evcc
evcc je open-source EV regulátor nabíjania a systém riadenia domácej energie, ktorý uprednostňuje nabíjanie vášho elektrického vozidla vlastnou solárnou energiou namiesto elektriny zo siete. Pripojuje sa k stovkám wallboxov, solárnych invertorov, systémov na ukladanie batérií, inteligentných meračov a API vozidiel na koordináciu nabíjania na základe aktuálneho prebytku FV energie, dynamických taríf elektriny a stavu nabitia batérie.
Vlastné hostovanie evcc na vašom vlastnom VPS udržuje poverenia zariadenia, históriu nabíjania a automatizačnú logiku úplne pod vašou kontrolou, odstraňuje akúkoľvek závislosť od cloudových služieb dodávateľa a zaisťuje, že vaše stratégie nabíjania budú spoľahlivo fungovať vždy, keď svieti slnko.
Kľúčové vlastnosti evcc
Nabíjanie solárneho prebytku
Nabíja vaše EV prebytočnou fotovoltickou energiou v reálnom čase, maximalizujúc vlastnú spotrebu a minimalizujúc import zo siete.
Podpora dynamických taríf
Naplánuje nabíjanie počas najlacnejších hodín dynamických taríf elektriny, ako sú Tibber, aWATTar a Octopus.
Stovky zariadení
Integruje sa s nabíjačkami, meračmi, invertormi a vozidlami od ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei a mnohých ďalších.
Nastavenie v prehliadači
Nakonfigurujte wallboxy, vozidlá, merače a nabíjacie body prostredníctvom riadeného webového používateľského rozhrania bez ručnej úpravy súborov YAML.
S podporou domácej batérie
Koordinuje nabíjanie elektromobilu so stavom nabitia domácej batérie, aby sa vaša domáca batéria nevybila na napájanie auta.
REST a MQTT API
Poskytuje kompletné REST a MQTT API pre Home Assistant, openHAB, Node-RED a vlastné automatizácie.
Prečo spustiť evcc na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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