Nasadiť Open Agent jedným kliknutím.
Platforma AI asistenta s vlastným hostingom s orchestráciou LLM, znalostnými bázami RAG, slučkami agentov a integráciami nástrojov MCP.
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S čím sa dá postaviť Open Agent
Open Agent je platforma AI agentov pripravená na produkciu s vlastným hostingom, ktorá spája veľké jazykové modely s vašimi dátami a nástrojmi. Podporuje viac ako 28 poskytovateľov modelov prostredníctvom jednotného rozhrania, premieňajúc dokumenty, wiki a databázy na prehľadávateľné znalostné bázy RAG, ktoré uzemňujú vašich agentov v presnom kontexte.
Nasadenie Open Agent na vašom vlastnom VPS udržuje citlivé konverzácie a proprietárne dokumenty mimo infraštruktúry tretích strán. Riadenie prístupu na základe rolí, integrácia SSO a viacnájomné pracovné priestory ho robia vhodným pre tímy a podniky, ktoré potrebujú správu bez obetovania flexibility.
Kľúčové vlastnosti Open Agent
Viacdodávateľská podpora veľkých jazykových modelov (LLM)
Pripojte sa k viac ako 28 poskytovateľom modelov vrátane OpenAI, DeepSeek a lokálnych modelov prostredníctvom štandardizovanej abstraktnej vrstvy.
Vstavaný RAG pipeline
Prijímajte súbory PDF, wiki a dokumenty do sémantických vektorových úložísk, aby agenti automaticky získavali presný, podložený kontext.
Integrácie nástrojov MCP
Rozšírte možnosti agenta pomocou serverov protokolu kontextu modelu, ktoré sa pripájajú k externým API, databázam a nástrojom na automatizáciu.
Podniková kontrola prístupu
Spravujte používateľov s povoleniami založenými na rolách, SSO prostredníctvom OIDC, OAuth2, LDAP a SAML a izolovanými viacnájomnými pracovnými priestormi.
Orchestrácia slučky agenta
Definujte viackrokové pracovné postupy agentov s cyklami volania nástrojov, logikou opakovania a auditným protokolovaním pre spoľahlivosť na produkčnej úrovni.
Prečo spustiť Open Agent na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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