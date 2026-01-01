Nasadiť InsForge v inštalácii na jedno kliknutie.
Open-source backendová platforma pre AI kódovacie agenty, zahŕňajúca autentifikáciu, Postgres, úložisko a edge funkcie.
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S čím sa dá postaviť InsForge
InsForge je open-source, all-in-one backend platforma navrhnutá pre agentné kódovanie. Združuje stavebné bloky, ktoré moderné aplikácie potrebujú — autentifikáciu, databázu PostgreSQL s REST a real-time API, S3-kompatibilné úložisko súborov, bránu LLM modelov a edge funkcie založené na Deno — za jediným admin UI a MCP serverom, ktorý môžu programovo riadiť AI kódovacie agenty.
Vlastné hostovanie InsForge na vašom vlastnom VPS udržuje používateľské účty, aplikačné dáta a nahrané súbory pod vašou plnou kontrolou, bez cenotvorby za projekt, bez obmedzení používania a bez viazanosti na dodávateľa. Zahrnutý MCP server umožňuje kódovacím agentom ako Claude a Cursor zriaďovať tabuľky, konfigurovať autentifikáciu, nasadzovať funkcie a spravovať úložisko priamo z vášho editora.
Kľúčové vlastnosti InsForge
Natívny AI agent
Zväzkový server MCP sprístupňuje autentifikáciu, databázu, úložisko a funkcie ako nástroje, ktoré kódovacie agenti AI môžu priamo volať pri vytváraní vašej aplikácie.
PostgreSQL s automatickým API
Vstavaný PostgREST okamžite premení vašu schému na verzionované REST API s bezpečnosťou na úrovni riadkov, takže dodávate koncové body bez písania opakujúceho sa kódu.
Vstavaná autentifikácia
Autentifikácia e-mailom a heslom plus poskytovatelia OAuth (Google, GitHub, Discord a ďalší) sú pripravení na integráciu do vášho klienta jediným volaním SDK.
Edge funkcie na Deno
Píšte bezserverové funkcie TypeScript, ktoré bežia na izolovanom prostredí Deno runtime s priamym prístupom k databáze a úložnej vrstve.
S3-kompatibilné úložisko
Nahrávajte, poskytujte a spravujte povolenia súborov prostredníctvom úložnej vrstvy kompatibilnej s S3, ktorá funguje lokálne na disku alebo voči akémukoľvek S3 bucketu.
Zjednotená modelová brána
Brána kompatibilná s OpenAI umožňuje vašej aplikácii volať viacerých poskytovateľov LLM prostredníctvom jedného rozhrania API, pričom sledovanie používania a rotácia kľúčov sú spravované centrálne.
Prečo spustiť InsForge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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