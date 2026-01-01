Nasaďte Yaade jednoklikovou inštaláciou.
Open-source, samo-hostované kolaboratívne vývojové prostredie API vytvorené pre tímy, ktoré si cenia súkromie údajov.
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S čím sa dá postaviť Yaade
Yaade je open-source, samo-hostované prostredie na vývoj API, navrhnuté ako alternatíva k cloudovým API klientom s prioritou súkromia. Na rozdiel od hostovaných nástrojov, ktoré ukladajú vaše API kolekcie a tajné údaje na serveroch tretích strán, Yaade uchováva všetky dáta na vašej vlastnej infraštruktúre – vrátane poverení, tokenov a histórie požiadaviek.
Tímy môžu bezpečne zdieľať API kolekcie, spravovať viacero prostredí, spúšťať JavaScript skripty ako cron úlohy alebo cez API a importovať z OpenAPI alebo Postman. Vďaka vstavanej podpore viacerých používateľov, prístupovým tokenom, autentifikácii OAuth2/OIDC a súborovej databáze H2, ktorá nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenie, je Yaade dostatočne ľahký pre jedného vývojára, no zároveň dostatočne výkonný pre celý inžiniersky tím.
Kľúčové vlastnosti Yaade
Spoločné kolekcie
Zdieľajte kolekcie API v rámci celého vášho tímu s prístupom na základe rolí, aby všetci pracovali z rovnakého zdroja pravdy bez kopírovania a vkladania požiadaviek.
Podpora viacerých prostredí
Definujte samostatné prostredia pre vývoj, testovanie a produkciu, potom okamžite prepnite kontext bez manuálnej aktualizácie URL adries alebo tokenov.
Vstavané skriptovanie
Píšte skripty JavaScript na automatizáciu pracovných postupov API, spúšťanie testov alebo reťazenie požiadaviek – a naplánujte ich ako úlohy cron alebo ich spúšťajte prostredníctvom vstavaného API.
OpenAPI a Postman import
Importujte existujúce kolekcie zo špecifikácií OpenAPI alebo exportov Postman na migráciu vášho tímu bez prebudovania knižníc požiadaviek od základov.
OAuth2 a OIDC autentifikácia
Integrujte sa s externými poskytovateľmi identity pomocou OAuth2 a OIDC, aby sa váš tím prihlasoval s existujúcimi firemnými povereniami namiesto spravovania samostatných účtov.
Nie je potrebné žiadne nastavenie databázy
Yaade používa vstavanú databázu H2 založenú na súboroch, takže nie sú potrebné žiadne samostatné databázové kontajnery na konfiguráciu – stačí spustiť kontajner a vaše dáta sa automaticky zachovajú.
Prečo spustiť Yaade na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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