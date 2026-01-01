Nasadenie Glances inštaláciou jedným kliknutím.
Multiplatformový nástroj na monitorovanie systému, ktorý poskytuje v reálnom čase metriky CPU, pamäte, disku, siete a kontajnerov prostredníctvom webového rozhrania.
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S čím sa dá postaviť Glances
Glances je komplexný nástroj na monitorovanie serverov, ktorý kombinuje viditeľnosť nástrojov top, htop, iotop a df do jedného, jednotného webového rozhrania. Poskytuje metriky v reálnom čase pre CPU, pamäť, swap, diskové I/O, sieť, procesy a bežiace kontajnery Docker – spolu s konfigurovateľnými upozorneniami, keď sú prekročené prahové hodnoty.
Vlastné hostovanie Glances na vašom VPS vám poskytuje úplný prehľad o vašej serverovej infraštruktúre bez odosielania údajov o výkone externým monitorovacím službám. Táto šablóna nasadzuje Glances s prístupom len na čítanie k socketu Docker a s menným priestorom PID hostiteľa, takže metriky na úrovni kontajnera a systému sú plne viditeľné z bezpečného rozhrania HTTPS.
Kľúčové vlastnosti Glances
Systémové metriky v reálnom čase
Monitorujte CPU, pamäť, swap, priemerné zaťaženie, diskové I/O a šírku pásma siete, všetko z jedného webového ovládacieho panela.
Monitorovanie Docker kontajnerov
Využitie CPU, pamäte a siete pre každý kontajner je viditeľné spolu so systémovými metrikami na úrovni hostiteľa v jednom zobrazení.
Konfigurovateľné upozorňovanie
Nastavte prahové hodnoty pre využitie CPU, pamäte a disku na spustenie automatických upozornení predtým, než vyčerpanie zdrojov spôsobí problémy.
Export metrík
Exportujte údaje o výkone do InfluxDB, Prometheus a iných databáz časových radov na dlhodobú analýzu trendov.
RESTful API
Vstavané REST API umožňuje vlastné integrácie, skriptované dotazy a vkladanie metrík do iných dashboardov.
Prečo spustiť Glances na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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