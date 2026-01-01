Nasaďte OpenLIT jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na pozorovateľnosť a monitorovanie nákladov, natívna pre OpenTelemetry, pre aplikácie LLM a generatívnej AI.
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S čím sa dá postaviť OpenLIT
OpenLIT je open-source inžinierska platforma pre AI, ktorá poskytuje aplikáciám LLM a generatívnej AI plnohodnotnú pozorovateľnosť (full-stack observability) s jediným riadkom inštrumentácie. Zaznamenáva stopy, využitie tokenov, latenciu, chyby a náklady naprieč viac ako 50 poskytovateľmi LLM, vektorovými databázami, GPU a agentnými frameworkmi — všetko s využitím natívnych sémantických konvencií OpenTelemetry, takže existujúce OTel pipeline fungujú bez vlastných SDK.
Vlastné hostovanie OpenLIT na vašom vlastnom VPS udržiava obsah promptov, využitie modelov a aktivitu API kľúčov na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez cenotvorby za token alebo obmedzení počtu miest uložených dodávateľom SaaS. Úložisko ClickHouse spracováva telemetriu s vysokým objemom a pribalený OTel kolektor sprístupňuje OTLP gRPC a HTTP koncové body pripravené pre OpenLIT SDK alebo akúkoľvek inú službu inštrumentovanú OTel.
Kľúčové vlastnosti OpenLIT
LLM pozorovateľnosť
Zaznamenávajte výzvy, dokončenia, tokeny, latenciu a chyby naprieč 50+ poskytovateľmi LLM pomocou nastavenia SDK v dvoch riadkoch.
Monitorovanie nákladov
Sledujte výdavky na požiadavku, na model a na aplikáciu v reálnom čase pomocou vstavaného cenníka pre hlavných poskytovateľov LLM.
Natívny OpenTelemetry
Používa štandardné sémantické konvencie OTel pre generatívnu AI, takže akákoľvek služba inštrumentovaná OTel odosiela dáta bez súprav SDK od dodávateľov.
Monitorovanie GPU
Zbierajte metriky GPU NVIDIA a AMD – využitie, pamäť, teplota a spotreba energie – spolu s telemetriou modelu.
Správa výziev a trezorov
Verziujte výzvy, spúšťajte experimenty a ukladajte kľúče API poskytovateľa vo vstavanom trezore tajných údajov s prístupom na základe rolí.
Testovacie prostredie a vyhodnotenia
Porovnávajte odpovede modelov vedľa seba a spúšťajte automatizované hodnotenia na hodnotenie kvality, zaujatosti a halucinácií.
Prečo spustiť OpenLIT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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