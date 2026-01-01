Zľava až do výšky 69 % na Casibase

Nasadenie Casibase jedným kliknutím.

Open-source AI znalostná báza a chatovacia platforma poháňaná LLM na vytváranie doménovo špecifických asistentov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Casibase jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Casibase

Casibase je open-source platforma na správu znalostí a AI chatovacích robotov, ktorá umožňuje organizáciám vytvárať asistentov špecifických pre doménu, podporovaných skutočnými podnikovými dátami. Kombinuje príjem dokumentov založený na vkladaní s podporou viacerých veľkých jazykových modelov — vrátane ChatGPT, Claude, Llama 3 a DeepSeek — takže tímy môžu dotazovať svoju vlastnú znalostnú bázu prostredníctvom chatovacieho rozhrania v prirodzenom jazyku bez odosielania nespracovaných dokumentov službám tretích strán.

Vlastné hostovanie Casibase na vašom vlastnom VPS udržuje proprietárne dokumenty, históriu konverzácií a kľúče API modelu výhradne na infraštruktúre, ktorú ovládate. Zásobník sa dodáva s MySQL pre perzistenciu a integruje sa s Casdoor pre podnikovú autentifikáciu vrátane GitHub, Google a vlastných poskytovateľov OAuth.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Casibase

Viacmodelová podpora LLM

Pripojte sa k modelom ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 a HuggingFace, aby ste mohli prepínať alebo porovnávať poskytovateľov bez opätovného načítania vašej vedomostnej bázy.

Vyhľadávanie založené na vložení

Dokumenty sú rozdelené na časti a vložené v čase ingestovania, čo umožňuje sémantické vyhľadávanie, ktoré zobrazuje kontextovo relevantné pasáže namiesto zhôd kľúčových slov.

Podniková autentifikácia

Integrácia Casdoor poskytuje jednotné prihlásenie s GitHubom, Googlom a podnikovými poskytovateľmi OAuth, s podrobnou kontrolou povolení naprieč úložiskami znalostí.

Viacjazyčné rozhranie

Webové rozhranie obsahuje podporu pre 12 jazykov, čím je prístupné globálne distribuovaným tímom bez dodatočných lokalizačných prác.

Vzdialený prístup k aktívam

Vstavaná podpora protokolov RDP, VNC a SSH vám umožňuje pripojiť vzdialenú infraštruktúru ako znalostné aktíva popri dokumentoch a histórii chatu.

Prečo spustiť Casibase na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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