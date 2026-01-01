Nasadenie Casibase jedným kliknutím.
Open-source AI znalostná báza a chatovacia platforma poháňaná LLM na vytváranie doménovo špecifických asistentov.
Vyberte si VPS plán pre Casibase
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Casibase
Casibase je open-source platforma na správu znalostí a AI chatovacích robotov, ktorá umožňuje organizáciám vytvárať asistentov špecifických pre doménu, podporovaných skutočnými podnikovými dátami. Kombinuje príjem dokumentov založený na vkladaní s podporou viacerých veľkých jazykových modelov — vrátane ChatGPT, Claude, Llama 3 a DeepSeek — takže tímy môžu dotazovať svoju vlastnú znalostnú bázu prostredníctvom chatovacieho rozhrania v prirodzenom jazyku bez odosielania nespracovaných dokumentov službám tretích strán.
Vlastné hostovanie Casibase na vašom vlastnom VPS udržuje proprietárne dokumenty, históriu konverzácií a kľúče API modelu výhradne na infraštruktúre, ktorú ovládate. Zásobník sa dodáva s MySQL pre perzistenciu a integruje sa s Casdoor pre podnikovú autentifikáciu vrátane GitHub, Google a vlastných poskytovateľov OAuth.
Kľúčové vlastnosti Casibase
Viacmodelová podpora LLM
Pripojte sa k modelom ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 a HuggingFace, aby ste mohli prepínať alebo porovnávať poskytovateľov bez opätovného načítania vašej vedomostnej bázy.
Vyhľadávanie založené na vložení
Dokumenty sú rozdelené na časti a vložené v čase ingestovania, čo umožňuje sémantické vyhľadávanie, ktoré zobrazuje kontextovo relevantné pasáže namiesto zhôd kľúčových slov.
Podniková autentifikácia
Integrácia Casdoor poskytuje jednotné prihlásenie s GitHubom, Googlom a podnikovými poskytovateľmi OAuth, s podrobnou kontrolou povolení naprieč úložiskami znalostí.
Viacjazyčné rozhranie
Webové rozhranie obsahuje podporu pre 12 jazykov, čím je prístupné globálne distribuovaným tímom bez dodatočných lokalizačných prác.
Vzdialený prístup k aktívam
Vstavaná podpora protokolov RDP, VNC a SSH vám umožňuje pripojiť vzdialenú infraštruktúru ako znalostné aktíva popri dokumentoch a histórii chatu.
Prečo spustiť Casibase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.