Zľava až do výšky 69 % na Screego

Inštalácia Screego jedným kliknutím.

Samohostovaný server na zdieľanie obrazovky so vstavaným TURN relé pre spoľahlivé WebRTC pripojenia cez ľubovoľnú bránu firewall.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Inštalácia Screego jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Screego

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Screego

Screego je open-source server na zdieľanie obrazovky, ktorý umožňuje tímom vzdialenú spoluprácu bez presmerovania citlivého obsahu obrazovky cez SaaS tretej strany. Používa WebRTC pre streamovanie s nízkou latenciou a obsahuje reléový server TURN, aby sa pripojenia úspešne uskutočnili cez reštriktívne firemné brány firewall a symetrický NAT — čím eliminuje najčastejší dôvod zlyhania zdieľania obrazovky v iných nástrojoch.

Nasadenie Screego na vlastnom VPS vám poskytuje trvalý koncový bod na zdieľanie obrazovky pod vašou plnou kontrolou. Žiadne obmedzenia kapacity stretnutí, žiadne poplatky za predplatné na hostiteľa a žiadny prístup tretej strany k zdieľanému obsahu. Účastníci sa pripájajú cez akýkoľvek moderný prehliadač bez potreby doplnkov alebo sťahovania.

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Kľúčové vlastnosti Screego

Vstavané relé TURN

Screego zahŕňa server TURN/STUN, aby pripojenia WebRTC uspeli cez firewally spoločností a symetrický NAT bez potreby externej prenosovej služby.

Pripojenie bez pluginov

Diváci sa pripájajú do miestností prostredníctvom zdieľaného odkazu v akomkoľvek modernom prehliadači – nevyžaduje sa žiadne rozšírenie, stiahnutie klienta ani registrácia účtu.

Viaceré súbežné miestnosti

Spustite ľubovoľný počet nezávislých relácií zdieľania obrazovky súčasne, každú s vlastným odkazom na pozvánku a izolovaným streamom.

Žiadne obmedzenia kapacity

Hostite neobmedzený počet relácií s neobmedzeným počtom účastníkov – kapacita je určená vašimi zdrojmi VPS, nie cenovou úrovňou.

Prometheus Metriky

Vystavte koncový bod /metrics pre zber dát Prometheusom na sledovanie aktívnych miestností, pripojení TURN a prenosovej rýchlosti relé v priebehu času.

Prečo spustiť Screego na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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