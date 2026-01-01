Inštalácia Screego jedným kliknutím.
Samohostovaný server na zdieľanie obrazovky so vstavaným TURN relé pre spoľahlivé WebRTC pripojenia cez ľubovoľnú bránu firewall.
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S čím sa dá postaviť Screego
Screego je open-source server na zdieľanie obrazovky, ktorý umožňuje tímom vzdialenú spoluprácu bez presmerovania citlivého obsahu obrazovky cez SaaS tretej strany. Používa WebRTC pre streamovanie s nízkou latenciou a obsahuje reléový server TURN, aby sa pripojenia úspešne uskutočnili cez reštriktívne firemné brány firewall a symetrický NAT — čím eliminuje najčastejší dôvod zlyhania zdieľania obrazovky v iných nástrojoch.
Nasadenie Screego na vlastnom VPS vám poskytuje trvalý koncový bod na zdieľanie obrazovky pod vašou plnou kontrolou. Žiadne obmedzenia kapacity stretnutí, žiadne poplatky za predplatné na hostiteľa a žiadny prístup tretej strany k zdieľanému obsahu. Účastníci sa pripájajú cez akýkoľvek moderný prehliadač bez potreby doplnkov alebo sťahovania.
Kľúčové vlastnosti Screego
Vstavané relé TURN
Screego zahŕňa server TURN/STUN, aby pripojenia WebRTC uspeli cez firewally spoločností a symetrický NAT bez potreby externej prenosovej služby.
Pripojenie bez pluginov
Diváci sa pripájajú do miestností prostredníctvom zdieľaného odkazu v akomkoľvek modernom prehliadači – nevyžaduje sa žiadne rozšírenie, stiahnutie klienta ani registrácia účtu.
Viaceré súbežné miestnosti
Spustite ľubovoľný počet nezávislých relácií zdieľania obrazovky súčasne, každú s vlastným odkazom na pozvánku a izolovaným streamom.
Žiadne obmedzenia kapacity
Hostite neobmedzený počet relácií s neobmedzeným počtom účastníkov – kapacita je určená vašimi zdrojmi VPS, nie cenovou úrovňou.
Prometheus Metriky
Vystavte koncový bod /metrics pre zber dát Prometheusom na sledovanie aktívnych miestností, pripojení TURN a prenosovej rýchlosti relé v priebehu času.
Prečo spustiť Screego na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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