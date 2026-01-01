Nasaďte MiroFish inštaláciou na jedno kliknutie.
Predikčný nástroj AI využívajúci simuláciu roja viacerých agentov na predpovedanie sociálnych a trhových výsledkov v reálnom svete.
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S čím sa dá postaviť MiroFish
MiroFish je predikčný engine AI postavený na simulačnom rámci OASIS s viacerými agentmi. Konštruuje paralelné digitálne svety obývané tisíckami AI agentov, každý s nezávislými osobnosťami, dlhodobou pamäťou poháňanou Zep Cloud a behaviorálnou logikou. Používatelia môžu vkladať udalosti z reálneho sveta ako vstupné dáta a pozorovať, ako reagujú simulované populácie – vytvárajúc predpovede výsledkov pre trendy na sociálnych médiách, pohyby na trhu a dopady politiky.
Vlastné hostovanie MiroFish vám poskytuje vyhradený výpočtový výkon pre simulácie náročné na zdroje a udržiava citlivé obchodné informácie, finančné signály a analýzy pred vydaním úplne vo vašej vlastnej infraštruktúre. Taktiež si zachovávate plnú kontrolu nad výberom poskytovateľa LLM a optimalizáciou nákladov.
Kľúčové vlastnosti MiroFish
Multiagentová simulácia
Tisíce AI agentov s jedinečnými osobnosťami a pretrvávajúcou pamäťou interagujú v paralelných digitálnych svetoch, vytvárajúc vznikajúcu sociálnu dynamiku.
Modelovanie sociálnych platforiem
Simuluje prostredia podobné Twitteru a Redditu s uverejňovaním príspevkov, komentovaním, sledovaním a preposielaním, aby odrážalo skutočné správanie platformy.
Ovládacie prvky pohľadu zhora
Vstrekujte premenné a prelomové správy z vševidiaceho pohľadu, aby ste pozorovali, ako reaguje simulovaná populácia v reálnom čase.
Automatické prehľady
Analytické správy generované AI sumarizujú výsledky simulácií a predpovede, čím sa znižuje manuálna interpretácia komplexných interakcií agentov.
Flexibilný LLM Backend
Funguje s OpenAI alebo akýmkoľvek poskytovateľom kompatibilným s OpenAI API, čo vám umožňuje vymieňať modely na vyváženie kvality simulácie a nákladov.
Prečo spustiť MiroFish na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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