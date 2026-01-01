Zľava až do výšky 69 % na MiroFish

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Predikčný nástroj AI využívajúci simuláciu roja viacerých agentov na predpovedanie sociálnych a trhových výsledkov v reálnom svete.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť MiroFish

MiroFish je predikčný engine AI postavený na simulačnom rámci OASIS s viacerými agentmi. Konštruuje paralelné digitálne svety obývané tisíckami AI agentov, každý s nezávislými osobnosťami, dlhodobou pamäťou poháňanou Zep Cloud a behaviorálnou logikou. Používatelia môžu vkladať udalosti z reálneho sveta ako vstupné dáta a pozorovať, ako reagujú simulované populácie – vytvárajúc predpovede výsledkov pre trendy na sociálnych médiách, pohyby na trhu a dopady politiky.

Vlastné hostovanie MiroFish vám poskytuje vyhradený výpočtový výkon pre simulácie náročné na zdroje a udržiava citlivé obchodné informácie, finančné signály a analýzy pred vydaním úplne vo vašej vlastnej infraštruktúre. Taktiež si zachovávate plnú kontrolu nad výberom poskytovateľa LLM a optimalizáciou nákladov.

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Kľúčové vlastnosti MiroFish

Multiagentová simulácia

Tisíce AI agentov s jedinečnými osobnosťami a pretrvávajúcou pamäťou interagujú v paralelných digitálnych svetoch, vytvárajúc vznikajúcu sociálnu dynamiku.

Modelovanie sociálnych platforiem

Simuluje prostredia podobné Twitteru a Redditu s uverejňovaním príspevkov, komentovaním, sledovaním a preposielaním, aby odrážalo skutočné správanie platformy.

Ovládacie prvky pohľadu zhora

Vstrekujte premenné a prelomové správy z vševidiaceho pohľadu, aby ste pozorovali, ako reaguje simulovaná populácia v reálnom čase.

Automatické prehľady

Analytické správy generované AI sumarizujú výsledky simulácií a predpovede, čím sa znižuje manuálna interpretácia komplexných interakcií agentov.

Flexibilný LLM Backend

Funguje s OpenAI alebo akýmkoľvek poskytovateľom kompatibilným s OpenAI API, čo vám umožňuje vymieňať modely na vyváženie kvality simulácie a nákladov.

Prečo spustiť MiroFish na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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