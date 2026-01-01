Nasadenie Faktory jedným kliknutím.
Vysokovýkonný, jazykovo nezávislý server pre úlohy na pozadí so vstavaným webovým rozhraním na monitorovanie a správu úloh.
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S čím sa dá postaviť Faktory
Faktory je samostatný server úloh na pozadí, ktorý prináša výkonné spracovanie úloh do akéhokoľvek programovacieho jazyka. Poskytuje jednoduché rozhranie založené na protokole, aby pracovníci napísaní v Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP a ďalších mohli všetci zdieľať rovnakú infraštruktúru úloh bez toho, aby boli viazaní na jeden jazykový ekosystém.
Vlastné hostovanie Faktory na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad frontami úloh, logikou opakovania a údajmi o výkone. Vstavaný webový panel vám umožňuje monitorovať priepustnosť, kontrolovať neúspešné úlohy a spravovať fronty v reálnom čase bez akýchkoľvek ďalších nástrojov.
Kľúčové vlastnosti Faktory
Jazykovo neutrálny dizajn
Akýkoľvek jazyk s klientskou knižnicou Faktory môže zaradiť a spracovať úlohy, čo uľahčuje integráciu naprieč polyglotnými zásobníkmi.
Vstavaný webový panel
Monitorujte hĺbku frontov, priepustnosť úloh a zlyhania prostredníctvom intuitívneho prehliadačového UI dostupného ihneď po vybalení.
Spoľahlivá perzistencia úloh
Úlohy sú uložené na disku pomocou vstavaného úložiska kompatibilného s Redisom, čím sa zabezpečí, že sa nestratí žiadna práca počas reštartov alebo zlyhaní.
Automatické opakovania
Neúspešné úlohy sa automaticky opakujú s konfigurovateľnými rozvrhmi opakovania s odstupom, čím sa znižuje manuálny zásah pri prechodných chybách.
Prioritizácia frontu
Smerujte úlohy do pomenovaných frontov s konfigurovateľnými váhami, aby sa práca s vysokou prioritou vždy spracovala ako prvá.
Prečo spustiť Faktory na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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