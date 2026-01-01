Nasaďte NZBHydra2 inštaláciou jedným kliknutím.
Usenet meta-vyhľadávač, ktorý agreguje desiatky indexerov za jediným zjednoteným koncovým bodom Newznab API.
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S čím sa dá postaviť NZBHydra2
NZBHydra2 je meta-vyhľadávač pre Usenet, ktorý vám umožňuje vyhľadávať v desiatkach indexerov — či už poskytovateľov Newznab špecifických pre Usenet, alebo torrentových indexerov Torznab — z jedného zjednoteného webového rozhrania a prostredníctvom jedného API kompatibilného s Newznab. Deduplikuje výsledky naprieč poskytovateľmi, aplikuje vaše preferencie kvality a kategórie, kešuje vyhľadávania a sprístupňuje všetko prostredníctvom koncového bodu, ktorý môžu priamo využívať Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a ďalšie automatizačné nástroje.
Vlastné hostovanie NZBHydra2 na VPS poskytuje vášmu Arr stacku jeden, rýchly, vlastníkom kontrolovaný agregátor namiesto toho, aby každý sťahovač smeroval na každý indexer individuálne — jednoduchšia konfigurácia, menej volaní API na poskytovateľa a centralizované štatistiky o tom, ktoré indexery skutočne dodávajú výsledky.
Kľúčové vlastnosti NZBHydra2
Zjednotený koncový bod Newznab
Agreguje desiatky indexerov za jedným API Newznab a Torznab, takže Sonarr, Radarr a Lidarr potrebujú iba jeden záznam namiesto mnohých.
Deduplikácia medzi poskytovateľmi
Rozpoznáva duplicitné vydania naprieč indexermi, radí ich podľa vašich pravidiel priority a zobrazuje len najlepší výsledok pre každú skupinu vydaní.
Vyhľadávanie, kešovanie a štatistiky
Ukladá do vyrovnávacej pamäte nedávne vyhľadávania a sleduje mieru úspešnosti pre každý indexer, čas odozvy a počty stiahnutí, aby ste mohli vidieť, ktorí poskytovatelia sú najvýkonnejší.
Flexibilné filtrovanie výsledkov
Filtre kvality podľa kategórie, jazyka, veku a veľkosti udržujú nekvalitné vydania mimo vášho Arr automatizačného procesu.
Viacužívateľské účty
Voliteľné používateľské účty s povoleniami založenými na rolách umožňujú viacerým členom domácnosti zdieľať rovnaký agregátor bez vzájomného narušenia viditeľnosti.
Prečo spustiť NZBHydra2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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