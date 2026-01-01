Nasadiť Mazanoke jednoklikovou inštaláciou.
Prehliadačový optimalizátor obrázkov s dôrazom na súkromie, ktorý komprimuje a konvertuje obrázky bez nahrávania na akýkoľvek server.
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S čím sa dá postaviť Mazanoke
Mazanoke je samo-hostovaný optimalizátor obrázkov, ktorý beží výhradne v prehliadači. Keď používatelia komprimujú, menia veľkosť alebo konvertujú obrázky prostredníctvom rozhrania Mazanoke, všetko spracovanie prebieha lokálne na ich zariadení — žiadne obrazové dáta sa neprenášajú na server ani žiadnej tretej strane. Vďaka tomu je vhodný na spracovanie citlivých obrázkov, ktoré nemožno nahrať do cloudových kompresných nástrojov.
Na rozdiel od hostovaných služieb na optimalizáciu obrázkov, samo-hostovanie Mazanoke na vašom VPS poskytuje vášmu tímu súkromný, vždy dostupný koncový bod na spracovanie obrázkov. Podporuje širokú škálu formátov, automaticky odstraňuje metadáta EXIF, ako sú poloha GPS a časové pečiatky, a môže byť chránený voliteľnou základnou autentifikáciou HTTP na obmedzenie prístupu.
Kľúčové vlastnosti Mazanoke
Spracovanie v prehliadači
Všetka kompresia a konverzia obrázkov prebieha lokálne v prehliadači — žiadne obrazové dáta sa neposielajú na server ani žiadnej externej službe.
Viacformátová konverzia
Konvertujte medzi JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO a TIFF v ľubovoľnej kombinácii s nastaviteľnými nastaveniami kvality.
Automatické odstránenie EXIF
Odstráňte vložené metadáta vrátane polohy GPS, časových pečiatok a informácií o fotoaparáte z obrázkov pred zdieľaním.
HTTP základná autentifikácia
Prístup je predvolene chránený základnou autentifikáciou HTTP, čím sa vaša inštancia obmedzí len na autorizovaných používateľov.
PWA offline podpora
Nainštalujte si Mazanoke ako progresívnu webovú aplikáciu na offline spracovanie obrázkov bez potreby internetového pripojenia.
Prečo spustiť Mazanoke na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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