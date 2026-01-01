Nasaďte WriteFreely jednoklikovou inštaláciou.
Minimalistická open-source blogovacia platforma postavená na princípoch Markdown, písaní bez rušivých vplyvov a federácii ActivityPub.
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S čím sa dá postaviť WriteFreely
WriteFreely je čistá, minimalistická publikačná platforma zameraná na akt písania. Príspevky sú tvorené v jednoduchom Markdown, editor vám neprekáža a verejná čitateľská skúsenosť odstraňuje komentáre, reklamy a sledovače — pričom zostávajú len slová. Vstavaná podpora ActivityPub umožňuje sledovateľom vo Fediverse odoberať váš blog priamo z Mastodonu a iných federovaných služieb.
Vlastné hostovanie WriteFreely na vašom VPS udržuje vaše písanie pod vašou vlastnou doménou, bez algoritmických kanálov a vypínania platforiem. Ľahký Go binárny súbor používa minimálne zdroje, všetko ukladá do jednej databázy SQLite a poskytuje vám plnú kontrolu nad nastaveniami exportu, tém a federácie.
Kľúčové vlastnosti WriteFreely
Editor s prioritou Markdown
Píšte v jednoduchom Markdown s editorom bez rušivých vplyvov, ktorý automaticky ukladá koncepty a neprekáža vám, kým sa sústredíte na slová.
Federácia ActivityPub
Sledujúci na Mastodone a iných službách Fediverse sa môžu priamo prihlásiť na odber vášho blogu, čím oslovia čitateľov bez toho, aby im v ceste stáli algoritmické kanály.
Čistý zážitok z čítania
Verejné príspevky sa zobrazujú s typografickým rozložením bez reklám a bez sledovania — čitatelia vidia váš text tak, ako ste ho napísali.
Vlastné témy a CSS
Vyberte si zo vstavaných tém alebo vložte vlastné CSS na branding vášho blogu bez úpravy šablón alebo prebudovania binárneho súboru.
Koncepty a plánovanie
Ukladajte súkromné koncepty neobmedzene, potom naplánujte alebo zverejnite príspevky, keď budete pripravení — nie sú potrebné žiadne doplnky CMS tretích strán.
Ľahký a prenosný
Jediný binárny súbor Go s podporou SQLite znamená, že sa celý váš blog zmestí do malého objemu a migruje medzi hostiteľmi jedným skopírovaním súboru.
Prečo spustiť WriteFreely na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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