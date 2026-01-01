Nasaďte HomeHub jednoklikovou inštaláciou.
Rodinná nástenka bez prihlásenia pre zdieľané poznámky, nákupné zoznamy, domáce práce, kalendáre a výdavky v jednej súkromnej PWA.
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S čím sa dá postaviť HomeHub
HomeHub je rodinná pomôcka s otvoreným zdrojovým kódom a vlastným hostovaním, ktorá premení akýkoľvek server na súkromný ovládací panel pre každého vo vašej domácnosti. Navrhnutá pre spoločné používanie v domácej sieti sa dodáva ako progresívna webová aplikácia bez prihlásenia, aby ju ktorýkoľvek člen rodiny mohol otvoriť v prehliadači, uložiť na svoju domovskú obrazovku a okamžite začať spolupracovať na poznámkach, nákupných zoznamoch, domácich prácach a zdieľanom kalendári.
Vlastné hostovanie HomeHubu uchováva údaje domácnosti — výdavky, nákupné zvyklosti, rodinné rutiny a nahrané súbory — úplne na vašom vlastnom VPS, bez synchronizácie s cloudom tretej strany, sledovania alebo poplatkov za používateľa. Funkcie je možné individuálne prepínať prostredníctvom jedného konfiguračného súboru YAML, takže povolíte iba nástroje, ktoré vaša rodina skutočne používa.
Kľúčové vlastnosti HomeHub
Zdieľaný nákupný zoznam
Spoločný nákupný zoznam s inteligentnými návrhmi na základe minulých záznamov, aby celá rodina mohla pridávať položky, keď sa minú.
Rodinný sledovač výdavkov
Sledujte výdavky domácnosti s podporou pre opakované platby, ako sú predplatné, energie, mlieko alebo noviny, všetko v jednej účtovnej knihe.
Kalendár a pripomienky
Zdieľaný kalendár s farebne odlíšenými kategóriami pre účty, školu, zdravie a rodinné udalosti udržuje každého člena domácnosti v obraze.
Povinnosti a poznámky
Ľahký sledovač úloh a zdieľaná nástenka na poznámky umožňuje členom rodiny prideľovať úlohy a písať rýchle správy bez ďalších aplikácií.
Vstavané nástroje
Obsahuje knihu receptov, sledovač expirácie, kompresor PDF, skracovač URL, generátor QR a nástroj na sťahovanie médií v jednej PWA.
Súkromné už od návrhu
Žiadny systém účtov, žiadna telemetria a žiadna závislosť od cloudu – všetky dáta zostávajú vo vnútri vášho VPS a domácej siete.
Prečo spustiť HomeHub na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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