Nasaďte ManageIQ inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source platforma na správu hybridného cloudu pre virtuálne stroje, kontajnery, siete a úložisko.
Vyberte si VPS plán pre ManageIQ
S čím sa dá postaviť ManageIQ
ManageIQ je open-source platforma na správu a orchestráciu cloudu – upstreamový projekt za Red Hat CloudForms – ktorá zjednocuje operácie naprieč virtuálnymi strojmi, kontajnermi, verejnými cloudmi a sieťami pod jednou konzolou. Objavuje infraštruktúru naprieč VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud a ďalšími, a následne na ňu vrství politiky, automatizáciu a spätné účtovanie.
Vlastné hostovanie ManageIQ udržiava vaše inventárne dáta, automatizačné pracovné postupy a definície politík na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez licenčných poplatkov za uzol. Kontajner typu všetko v jednom združuje zariadenie, databázu PostgreSQL a memcached, takže môžete vyhodnotiť celú platformu z jedného nasadenia.
Kľúčové vlastnosti ManageIQ
Inventár hybridného cloudu
Objavujte a sledujte VM, kontajnery, siete a úložisko naprieč VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure a Google Cloud z jednej konzoly.
Politika a dodržiavanie
Definujte zásady, ktoré automaticky zisťujú odchýlky, vynucujú označovanie a odstraňujú nekompatibilné pracovné zaťaženia naprieč každým spravovaným poskytovateľom.
Automatizovať motor
Spúšťajte automatizáciu Ruby riadenú udalosťami, playbooky Ansible a schvaľovacie pracovné postupy na zabezpečenie, vyradenie a prekonfigurovanie zdrojov vo veľkom rozsahu.
Samoobslužný katalóg
Zverejnite katalógy služieb s kvótami a schváleniami, aby tímy mohli požiadať o VM, kontajnery alebo zásobníky bez vytvárania požiadaviek.
Spätné zúčtovanie a meranie
Priraďte náklady na infraštruktúru nájomníkom, projektom alebo oddeleniam s tarifnými plánmi založenými na využívaní CPU, pamäte, úložiska a siete.
REST API a CLI
Riadiť každú akciu konzoly z verzovaného REST API alebo z príkazového riadka miqcli pre pracovné postupy infraštruktúry v štýle GitOps.
Prečo spustiť ManageIQ na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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