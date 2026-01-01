Zľava až do výšky 66 % na ManageIQ

Nasaďte ManageIQ inštaláciou na jedno kliknutie.

Open-source platforma na správu hybridného cloudu pre virtuálne stroje, kontajnery, siete a úložisko.

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VPS spravované umelou inteligenciou
21,99/mes.
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Nasaďte ManageIQ inštaláciou na jedno kliknutie.

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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
64,99
UŠETRITE 66%
21,99/mes.
KVM 8
64,99
UŠETRITE 66%
21,99/mes.
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ManageIQ

ManageIQ je open-source platforma na správu a orchestráciu cloudu – upstreamový projekt za Red Hat CloudForms – ktorá zjednocuje operácie naprieč virtuálnymi strojmi, kontajnermi, verejnými cloudmi a sieťami pod jednou konzolou. Objavuje infraštruktúru naprieč VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud a ďalšími, a následne na ňu vrství politiky, automatizáciu a spätné účtovanie.

Vlastné hostovanie ManageIQ udržiava vaše inventárne dáta, automatizačné pracovné postupy a definície politík na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez licenčných poplatkov za uzol. Kontajner typu všetko v jednom združuje zariadenie, databázu PostgreSQL a memcached, takže môžete vyhodnotiť celú platformu z jedného nasadenia.

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Kľúčové vlastnosti ManageIQ

Inventár hybridného cloudu

Objavujte a sledujte VM, kontajnery, siete a úložisko naprieč VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure a Google Cloud z jednej konzoly.

Politika a dodržiavanie

Definujte zásady, ktoré automaticky zisťujú odchýlky, vynucujú označovanie a odstraňujú nekompatibilné pracovné zaťaženia naprieč každým spravovaným poskytovateľom.

Automatizovať motor

Spúšťajte automatizáciu Ruby riadenú udalosťami, playbooky Ansible a schvaľovacie pracovné postupy na zabezpečenie, vyradenie a prekonfigurovanie zdrojov vo veľkom rozsahu.

Samoobslužný katalóg

Zverejnite katalógy služieb s kvótami a schváleniami, aby tímy mohli požiadať o VM, kontajnery alebo zásobníky bez vytvárania požiadaviek.

Spätné zúčtovanie a meranie

Priraďte náklady na infraštruktúru nájomníkom, projektom alebo oddeleniam s tarifnými plánmi založenými na využívaní CPU, pamäte, úložiska a siete.

REST API a CLI

Riadiť každú akciu konzoly z verzovaného REST API alebo z príkazového riadka miqcli pre pracovné postupy infraštruktúry v štýle GitOps.

Prečo spustiť ManageIQ na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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