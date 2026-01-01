Nasaďte wger v inštalácii jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný sledovač kondície a tréningov s databázou cvičení, zaznamenávaním výživy a sledovaním hmotnosti pre športovcov a trénerov.
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S čím sa dá postaviť wger
wger je open-source sledovač kondície a tréningov, ktorý kombinuje komplexnú databázu cvičení, štruktúrované plánovanie tréningov, sledovanie výživy a monitorovanie telesnej hmotnosti do jednej samostatne hostovanej aplikácie Django. Dodáva sa s komunitne spravovaným katalógom tisícok cvičení s popismi, cieľovými svalmi a demonštračnými obrázkami a spáruje sa s natívnymi mobilnými aplikáciami pre iOS a Android, aby si športovci mohli zaznamenávať tréningy a jedlá z posilňovne.
Samostatné hostovanie wger na vašom VPS udržuje osobné tréningové údaje — tréningy, telesné miery, záznamy o jedle a grafy pokroku — na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby boli odovzdané fitness SaaS. Platforma podporuje viacerých používateľov so súkromnými účtami, voliteľné prihlásenia pre hostí na skúšobné použitie a komplexné REST API pre vlastné dashboardy alebo integrácie aplikácií tretích strán.
Kľúčové vlastnosti wger
Databáza cvičení
Tisíce komunitou spravovaných cvičení s popismi, cieľovými svalovými skupinami a demonštračnými obrázkami, synchronizované z pôvodného katalógu wger.de.
Plánovanie tréningu
Vytvorte štruktúrované tréningové plány s počtom sérií, opakovaní, váhami a prestávkami na odpočinok, potom sledujte pokrok z tréningu na tréning pomocou grafov.
Zaznamenávanie výživy
Plánujte jedlá podľa makro a kalorických cieľov s prehľadávateľnou databázou potravín, dennými záznamami jedál a generovaním nákupného zoznamu.
Sledovanie telesnej hmotnosti
Zaznamenávajte telesnú hmotnosť, miery a fotografie pokroku v priebehu času pomocou trendových grafov, ktoré zvýrazňujú dlhodobé zmeny.
Natívne mobilné aplikácie
Bezplatné sprievodné aplikácie pre iOS a Android sa pripájajú k vašej samostatne hostovanej inštancii na zaznamenávanie v posilňovni bez prehliadača.
Viacužívateľský s API
Používateľské účty s voliteľnými hosťovskými prihláseniami plus komplexné REST API pre vlastné dashboardy, integrácie a koučovacie nástroje.
Prečo spustiť wger na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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