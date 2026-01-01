Zľava až do výšky 69 % na wger

Nasaďte wger v inštalácii jedným kliknutím.

Vlastne hostovaný sledovač kondície a tréningov s databázou cvičení, zaznamenávaním výživy a sledovaním hmotnosti pre športovcov a trénerov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
7,99/mes.
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Nasaďte wger v inštalácii jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť wger

wger je open-source sledovač kondície a tréningov, ktorý kombinuje komplexnú databázu cvičení, štruktúrované plánovanie tréningov, sledovanie výživy a monitorovanie telesnej hmotnosti do jednej samostatne hostovanej aplikácie Django. Dodáva sa s komunitne spravovaným katalógom tisícok cvičení s popismi, cieľovými svalmi a demonštračnými obrázkami a spáruje sa s natívnymi mobilnými aplikáciami pre iOS a Android, aby si športovci mohli zaznamenávať tréningy a jedlá z posilňovne.

Samostatné hostovanie wger na vašom VPS udržuje osobné tréningové údaje — tréningy, telesné miery, záznamy o jedle a grafy pokroku — na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby boli odovzdané fitness SaaS. Platforma podporuje viacerých používateľov so súkromnými účtami, voliteľné prihlásenia pre hostí na skúšobné použitie a komplexné REST API pre vlastné dashboardy alebo integrácie aplikácií tretích strán.

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Kľúčové vlastnosti wger

Databáza cvičení

Tisíce komunitou spravovaných cvičení s popismi, cieľovými svalovými skupinami a demonštračnými obrázkami, synchronizované z pôvodného katalógu wger.de.

Plánovanie tréningu

Vytvorte štruktúrované tréningové plány s počtom sérií, opakovaní, váhami a prestávkami na odpočinok, potom sledujte pokrok z tréningu na tréning pomocou grafov.

Zaznamenávanie výživy

Plánujte jedlá podľa makro a kalorických cieľov s prehľadávateľnou databázou potravín, dennými záznamami jedál a generovaním nákupného zoznamu.

Sledovanie telesnej hmotnosti

Zaznamenávajte telesnú hmotnosť, miery a fotografie pokroku v priebehu času pomocou trendových grafov, ktoré zvýrazňujú dlhodobé zmeny.

Natívne mobilné aplikácie

Bezplatné sprievodné aplikácie pre iOS a Android sa pripájajú k vašej samostatne hostovanej inštancii na zaznamenávanie v posilňovni bez prehliadača.

Viacužívateľský s API

Používateľské účty s voliteľnými hosťovskými prihláseniami plus komplexné REST API pre vlastné dashboardy, integrácie a koučovacie nástroje.

Prečo spustiť wger na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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