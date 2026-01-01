Nasadiť Ollama jednoklikovou inštaláciou.
Spúšťajte open-source veľké jazykové modely na vašom vlastnom VPS bez nákladov na API a s úplnou ochranou údajov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ollama
Ollama je popredný open-source framework na lokálne spúšťanie veľkých jazykových modelov, podporujúci Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek a viac ako 100 ďalších bez závislosti na cloude. Automaticky spracováva kvantizáciu modelu, akceleráciu GPU a správu pamäte, exponujúc REST API, ktoré je kompatibilné s formátom OpenAI, aby existujúce nástroje a integrácie fungovali bez úprav.
Vlastné hostovanie Ollamy na vašom VPS eliminuje náklady na token, odstraňuje obmedzenia rýchlosti a zaisťuje, že každá výzva a odpoveď zostane na vašej vlastnej infraštruktúre. Je to ideálny backend pre tímy vytvárajúce aplikácie poháňané AI alebo pre kohokoľvek, kto potrebuje súkromnú, vždy dostupnú inferenciu jazykového modelu.
Kľúčové vlastnosti Ollama
100+ Otvorené modely
Stiahnite a spustite Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 a desiatky ďalších jediným príkazom.
OpenAI-kompatibilné API
Plug-in REST API umožňuje existujúcim nástrojom, SDK a integráciám pripojiť sa k Ollama bez zmien kódu.
Akcelerácia GPU
Automatická podpora NVIDIA CUDA a Apple Metal výrazne zrýchľuje inferenciu v porovnaní s nastaveniami iba s CPU.
Multimodálna podpora
Spúšťajte vizuálne modely ako LLaVA na spracovanie obrázkov aj textu v tej istej konverzácii.
Vlastné súbory modelov
Vytvorte prispôsobené modely so systémovými výzvami, nastaveniami teploty a vlastnými parametrami pomocou súborov Modelfiles.
Prečo spustiť Ollama na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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