Nasadiť Shlink inštaláciou na jedno kliknutie.
Samo-hostený skracovač URL adries s brandovanými krátkymi odkazmi, analytikou kliknutí, QR kódmi a plnohodnotným REST API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Shlink
Shlink je výkonná open-source služba na skracovanie URL adries, ktorá vám dáva úplné vlastníctvo vašej linkovej infraštruktúry. Na rozdiel od komerčných služieb, ktoré ukladajú požiadavky na branding, cenové úrovne alebo zdieľanie údajov, vám Shlink umožňuje vytvárať značkové krátke odkazy na vašej vlastnej doméne s nulovou závislosťou od tretích strán.
Vlastné hostovanie Shlinku na vašom VPS znamená, že vaše údaje o kliknutiach, analýzy a konfigurácie odkazov zostávajú úplne pod vašou kontrolou. S viac ako 4 600 hviezdičkami na GitHub-e je Shlink osvedčený, aktívne udržiavaný projekt, ktorému dôverujú firmy, tvorcovia obsahu a vývojári, ktorí potrebujú spoľahlivé skracovanie URL adries bez závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Shlink
Značkové krátke odkazy
Vytvorte krátke odkazy na svojej vlastnej doméne, pri zachovaní konzistentnosti vašej značky vo všetkom zdieľanom obsahu.
Analytika kliknutí
Sledujte podrobné štatistiky kliknutí vrátane geografickej polohy, typu zariadenia a údajov o sprostredkovateľovi pre každý skrátený odkaz.
Generovanie QR kódu
Automaticky generujte QR kódy pre akýkoľvek krátky odkaz, pripravené pre tlačené materiály, prezentácie a offline kampane.
Prístup k REST API
Programovo vytvárajte a spravujte odkazy prostredníctvom plnohodnotného REST API, čo umožňuje integráciu s vašimi existujúcimi nástrojmi a pracovnými postupmi.
Platnosť odkazu a bezpečnosť
Nastavte dátumy vypršania platnosti a heslom chráňte citlivé odkazy na kontrolu prístupu a vynútenie časovo obmedzeného zdieľania.
Prečo spustiť Shlink na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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