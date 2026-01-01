Nasaďte Crucix jedným kliknutím.
OSINT spravodajská platforma agregujúca 27 globálnych dátových zdrojov v reálnom čase do jednotného 3D dashboardu.
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S čím sa dá postaviť Crucix
Crucix je platforma OSINT (spravodajstvo z otvorených zdrojov), ktorá konsoliduje dáta z 27 verejných zdrojov — vrátane satelitných snímok NASA FIRMS, námorného sledovania AIS, údajov o konfliktoch ACLED, ekonomických ukazovateľov FRED a kanálov sociálneho sentimentu — do jedného dashboardu v reálnom čase s 3D glóbusom poháňaným WebGL. Dáta sa automaticky aktualizujú každých 15 minút, čo vám poskytuje nepretržité situačné povedomie bez manuálneho zásahu.
Platforma doručuje viacúrovňové upozornenia (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) cez Telegram a Discord, obchodné nápady generované LLM a obojsmerné bot príkazy pre brífingy na požiadanie. Vlastné hostovanie Crucixu na vašom VPS udržiava všetky API kľúče a spravodajské archívy na vašej vlastnej infraštruktúre, zabezpečuje neprerušovaný zber dát a dáva vám plnú kontrolu nad uchovávaním a prístupom.
Kľúčové vlastnosti Crucix
27 OSINT Zdroje
Agreguje satelitné, námorné, letecké, konfliktné, ekonomické a údaje o spoločenskej nálade paralelne, s plynulým znižovaním funkčnosti, keď je akýkoľvek zdroj nedostupný.
3D vizualizácia glóbusu
Glóbus s podporou WebGL geograficky prekrýva udalosti, čo uľahčuje koreláciu incidentov naprieč regiónmi na prvý pohľad.
Viacúrovňový výstražný systém
Poskytuje bleskové, prioritné a rutinné upozornenia cez Telegram a Discord, aby sa k vám kritický vývoj dostal okamžite.
Analýza inteligencie LLM
Integruje sa s Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini a ďalšími poskytovateľmi na generovanie obchodných nápadov a inteligentných súhrnov signálov zo zozbieraných údajov.
Obojsmerné bot príkazy
Vyžiadajte si kontroly stavu na požiadanie, spustite manuálne skeny a dostávajte brífingy priamo prostredníctvom príkazov bota Telegramu alebo Discordu.
Prečo spustiť Crucix na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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