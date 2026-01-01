Nasadenie Flipt jedným kliknutím.
Samohostovaná platforma na správu prepínačov funkcií s natívnym úložiskom Git a pokročilými možnosťami cielenia.
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S čím sa dá postaviť Flipt
Flipt je open-source platforma na správu príznakov funkcií, ktorá dáva vývojovým tímom úplnú kontrolu nad ich procesom vydávania. Umožňuje vám ukladať konfigurácie príznakov spolu s vaším kódom v Git repozitároch, integrujúc sa s pracovnými postupmi kontroly kódu, ktoré váš tím už používa. Webové rozhranie sprístupňuje vytváranie príznakov, definovanie používateľských segmentov a konfiguráciu percentuálneho zavádzania pre každého v tíme bez potreby zmien kódu alebo opätovného nasadenia.
Vlastné hostovanie Fliptu na vašom VPS udržiava citlivú logiku príznakov funkcií a údaje o cieľovaní používateľov úplne vo vašej infraštruktúre, čím zaisťuje súlad s bezpečnostnými politikami a eliminuje závislosť na dodávateľovi. Získate rovnaké možnosti ako komerčné služby príznakov funkcií za zlomok ceny.
Kľúčové vlastnosti Flipt
Git-natívne úložisko
Ukladajte konfigurácie prepínačov funkcií vo vašich Git repozitároch, čo vám poskytuje kontrolu verzií, kontrolu kódu a históriu auditu pre každú zmenu.
Pokročilé cielenie
Definujte používateľské segmenty s vlastnými atribútmi na zavádzanie funkcií pre konkrétne kohorty pred úplným vydaním.
Percentuálne zavádzanie
Postupne uvoľňujte funkcie percentu používateľov, čím znižujete riziko a umožňujete rozhodnutia založené na dátach pred úplným nasadením.
REST a gRPC APIs
Komplexné API a klientske SDK pre populárne jazyky umožňujú akejkoľvek aplikácii vyhodnocovať príznaky s minimálnou latenciou.
Podpora viacerých prostredí
Spravujte samostatné konfigurácie príznakov pre vývojové, testovacie a produkčné prostredia z jednej inštancie.
Prečo spustiť Flipt na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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