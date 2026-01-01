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Open-source vektorová databáza pre aplikácie AI, sémantické vyhľadávanie a pipeline generovania rozšíreného o vyhľadávanie.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Chroma inštaláciou na jedno kliknutie.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Chroma

Chroma je open-source databáza vložení špeciálne navrhnutá pre AI aplikácie, ktoré potrebujú ukladať, indexovať a dopytovať vysokorozmerné vektorové vloženia. Natívne sa integruje s LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK, čo z nej robí najrýchlejší spôsob, ako pridať možnosti sémantického vyhľadávania a generovania s rozšíreným vyhľadávaním (RAG) do akejkoľvek aplikácie bez nutnosti budovania vlastnej vektorovej infraštruktúry.

Samohosting Chroma na vašom VPS udržuje vaše vloženia, dátové dokumenty a vzory dopytov pod vašou kontrolou, bez cenotvorby za dopyt a s flexibilitou prispôsobiť zdroje podľa toho, ako sa vaša kolekcia rozrastá.

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Kľúčové vlastnosti Chroma

RAG Pipeline pripravený

Navrhnuté ako vrstva na získavanie dát pre aplikácie LLM, aby ste mohli zakladať odpovede modelu na vašich vlastných dokumentoch s minimálnou integračnou prácou.

Framework integrácie

Natívna podpora pre LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK znamená, že váš existujúci AI kód sa pripája k Chroma len s niekoľkými riadkami konfigurácie.

Filtrovanie metadát

Skombinujte vyhľadávanie podobnosti vektorov so štruktúrovanými filtrami metadát na zúženie výsledkov podľa dátumu, kategórie alebo akéhokoľvek vlastného atribútu bez dodatočného spracovania.

Viaceré metriky vzdialenosti

Vyberte kosinusovú podobnosť, L2 vzdialenosť alebo vnútorný súčin pre každú kolekciu, aby zodpovedala metrike, s ktorou bol trénovaný váš model vkladania, pre presné výsledky.

Trvalé úložisko

Vložené dáta a indexy prežijú reštarty a aktualizácie, takže vaša vedomostná báza zostane nedotknutá bez opätovného načítania dokumentov po každej zmene nasadenia.

Prečo spustiť Chroma na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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