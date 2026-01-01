Nasadiť Chroma inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source vektorová databáza pre aplikácie AI, sémantické vyhľadávanie a pipeline generovania rozšíreného o vyhľadávanie.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Chroma
Chroma je open-source databáza vložení špeciálne navrhnutá pre AI aplikácie, ktoré potrebujú ukladať, indexovať a dopytovať vysokorozmerné vektorové vloženia. Natívne sa integruje s LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK, čo z nej robí najrýchlejší spôsob, ako pridať možnosti sémantického vyhľadávania a generovania s rozšíreným vyhľadávaním (RAG) do akejkoľvek aplikácie bez nutnosti budovania vlastnej vektorovej infraštruktúry.
Samohosting Chroma na vašom VPS udržuje vaše vloženia, dátové dokumenty a vzory dopytov pod vašou kontrolou, bez cenotvorby za dopyt a s flexibilitou prispôsobiť zdroje podľa toho, ako sa vaša kolekcia rozrastá.
Kľúčové vlastnosti Chroma
RAG Pipeline pripravený
Navrhnuté ako vrstva na získavanie dát pre aplikácie LLM, aby ste mohli zakladať odpovede modelu na vašich vlastných dokumentoch s minimálnou integračnou prácou.
Framework integrácie
Natívna podpora pre LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK znamená, že váš existujúci AI kód sa pripája k Chroma len s niekoľkými riadkami konfigurácie.
Filtrovanie metadát
Skombinujte vyhľadávanie podobnosti vektorov so štruktúrovanými filtrami metadát na zúženie výsledkov podľa dátumu, kategórie alebo akéhokoľvek vlastného atribútu bez dodatočného spracovania.
Viaceré metriky vzdialenosti
Vyberte kosinusovú podobnosť, L2 vzdialenosť alebo vnútorný súčin pre každú kolekciu, aby zodpovedala metrike, s ktorou bol trénovaný váš model vkladania, pre presné výsledky.
Trvalé úložisko
Vložené dáta a indexy prežijú reštarty a aktualizácie, takže vaša vedomostná báza zostane nedotknutá bez opätovného načítania dokumentov po každej zmene nasadenia.
Prečo spustiť Chroma na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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