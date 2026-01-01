Nasaďte mStream jednoklikovou inštaláciou.
Nenáročný samo-hostovaný server na streamovanie hudby s čistým webovým prehrávačom a natívnymi mobilnými aplikáciami.
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S čím sa dá postaviť mStream
mStream je ľahký server na streamovanie hudby založený na Node.js, zameraný na sprístupnenie vašej zbierky online s minimálnym nastavením. Vložte svoju hudbu do zväzku knižnice a mStream ju automaticky naskenuje, indexuje a sprístupní prostredníctvom čistého responzívneho webového prehrávača — plus natívne aplikácie pre iOS a Android, ktoré používajú rovnaké backendové API pre offline počúvanie a plynulé prehrávanie na mobilných zariadeniach.
Samostatné hostovanie mStream na VPS vám poskytuje súkromný, nepretržitý prístup k vašej hudobnej knižnici z akéhokoľvek zariadenia, bez obmedzení úložiska, limitov zariadení alebo licenčných problémov komerčných streamovacích služieb. Predvolený verejný režim uprednostňuje okamžitú použiteľnosť; účty pre jednotlivých používateľov je možné pridať prostredníctvom administrátorského rozhrania, akonáhle sa rozhodnete server verejne sprístupniť.
Kľúčové vlastnosti mStream
Knižnica na presúvanie a streamovanie
Pridajte súbory do priečinka s hudbou a mStream ich automaticky načíta – žiadny manuálny krok importu, žiadny skener mediálnej knižnice, ktorý by bolo potrebné najprv konfigurovať.
Natívne mobilné aplikácie
Oficiálne aplikácie pre iOS a Android sa pripájajú k vášmu serveru na prehrávanie offline, plynulé prechody a transkódovanie optimalizované pre mobilné siete.
Viacpoužívateľské účty
Voliteľné používateľské účty s riadením prístupu ku knižniciam umožňujú domácnostiam zdieľať jeden server bez zlúčenia hudobných zbierok.
Responzívny webový prehrávač
Moderný HTML5 prehrávač, ktorý funguje plynulo na stolných a mobilných prehliadačoch s playlistami, vyhľadávaním, obalmi albumov a náhodným prehrávaním.
Administrátorské UI na ladenie
Živé administrátorské rozhranie ovláda prepínač verejného režimu, nahrávanie, úpravy súborov a uzamknutie účtu bez reštartovania servera.
Prečo spustiť mStream na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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