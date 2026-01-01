Zľava až do výšky 69 % na mStream

Nasaďte mStream jednoklikovou inštaláciou.

Nenáročný samo-hostovaný server na streamovanie hudby s čistým webovým prehrávačom a natívnymi mobilnými aplikáciami.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte mStream jednoklikovou inštaláciou.

Vyberte si VPS plán pre mStream

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť mStream

mStream je ľahký server na streamovanie hudby založený na Node.js, zameraný na sprístupnenie vašej zbierky online s minimálnym nastavením. Vložte svoju hudbu do zväzku knižnice a mStream ju automaticky naskenuje, indexuje a sprístupní prostredníctvom čistého responzívneho webového prehrávača — plus natívne aplikácie pre iOS a Android, ktoré používajú rovnaké backendové API pre offline počúvanie a plynulé prehrávanie na mobilných zariadeniach.

Samostatné hostovanie mStream na VPS vám poskytuje súkromný, nepretržitý prístup k vašej hudobnej knižnici z akéhokoľvek zariadenia, bez obmedzení úložiska, limitov zariadení alebo licenčných problémov komerčných streamovacích služieb. Predvolený verejný režim uprednostňuje okamžitú použiteľnosť; účty pre jednotlivých používateľov je možné pridať prostredníctvom administrátorského rozhrania, akonáhle sa rozhodnete server verejne sprístupniť.

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Kľúčové vlastnosti mStream

Knižnica na presúvanie a streamovanie

Pridajte súbory do priečinka s hudbou a mStream ich automaticky načíta – žiadny manuálny krok importu, žiadny skener mediálnej knižnice, ktorý by bolo potrebné najprv konfigurovať.

Natívne mobilné aplikácie

Oficiálne aplikácie pre iOS a Android sa pripájajú k vášmu serveru na prehrávanie offline, plynulé prechody a transkódovanie optimalizované pre mobilné siete.

Viacpoužívateľské účty

Voliteľné používateľské účty s riadením prístupu ku knižniciam umožňujú domácnostiam zdieľať jeden server bez zlúčenia hudobných zbierok.

Responzívny webový prehrávač

Moderný HTML5 prehrávač, ktorý funguje plynulo na stolných a mobilných prehliadačoch s playlistami, vyhľadávaním, obalmi albumov a náhodným prehrávaním.

Administrátorské UI na ladenie

Živé administrátorské rozhranie ovláda prepínač verejného režimu, nahrávanie, úpravy súborov a uzamknutie účtu bez reštartovania servera.

Prečo spustiť mStream na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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