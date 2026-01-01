Nasadiť Notifuse inštaláciou jedným kliknutím.
Samohostovaná e-mailová platforma pre marketingové kampane a transakčné e-maily s doručovaním od viacerých poskytovateľov.
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S čím sa dá postaviť Notifuse
Notifuse je open-source, samo-hostovaná e-mailová platforma, ktorá konsoliduje marketingové kampane a doručovanie transakčných e-mailov do jedného systému. Na rozdiel od služieb založených na predplatnom, ako sú Mailchimp alebo Brevo, Notifuse beží na vašom vlastnom serveri, čím eliminuje poplatky za e-mail a udržuje vaše údaje o odberateľoch plne súkromné a pod vašou kontrolou.
Platforma podporuje viacerých poskytovateľov e-mailov vrátane Amazon SES, Mailgun a Postmark, takže môžete smerovať správy cez akýkoľvek backend, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám na náklady a doručiteľnosť. Editor kampaní s funkciou drag-and-drop, segmentácia publika, sledovanie otvorenia a kliknutí a REST API pre programové transakčné e-maily poskytuje marketérom aj vývojárom všetko, čo potrebujú z jedného samo-hostovaného nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Notifuse
Editor kampane
Vytvárajte e-mailové kampane s vizuálnym editorom drag-and-drop, vrátane A/B testovania, plánovania a náhľadu v reálnom čase.
Transakčný e-mail API
Odosielajte e-maily spúšťané udalosťami programovo prostredníctvom REST API s Liquid šablónovaním pre dynamický personalizovaný obsah.
Viacdodávateľské doručenie
Smerujte e-maily cez Amazon SES, Mailgun, Postmark alebo akéhokoľvek poskytovateľa SMTP bez zmeny vašich šablón alebo pracovných postupov.
Segmentácia odberateľov
Cieľte kampane na konkrétne segmenty publika na základe atribútov odberateľov a minulej histórie interakcií.
Sledovanie otvorenia a kliknutia
Merajte výkon kampane s podrobnými mierami otvorenia, sledovaním kliknutí a analýzou doručenia, ktoré sú zabudované priamo v ovládacom paneli.
Prečo spustiť Notifuse na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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