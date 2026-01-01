Nasaďte Domoticz jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký systém domácej automatizácie s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie a ovládanie zariadení inteligentnej domácnosti.
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S čím sa dá postaviť Domoticz
Domoticz je ľahký server domácej automatizácie, ktorý vám umožňuje monitorovať a ovládať širokú škálu zariadení inteligentnej domácnosti – prepínače, senzory, termostaty, merače energie, meteorologické stanice a ďalšie – všetko z jedného webového rozhrania. Podporuje stovky hardvérových protokolov a integrácií vrátane Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meračov a MQTT, vďaka čomu je kompatibilný s väčšinou populárnych ekosystémov inteligentnej domácnosti.
Spustenie Domoticz na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi automatizačnými pravidlami, historickými údajmi senzorov a prístupom k zariadeniam – bez závislosti na cloude, bez poplatkov za predplatné a bez rizík pre súkromie zo strany služieb tretích strán. Jeho nízka náročnosť na zdroje ho predurčuje na nepretržité nasadenie na skromnom VPS.
Kľúčové vlastnosti Domoticz
Viacprotokolová podpora zariadení
Pripojte Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT a stovky ďalších hardvérových protokolov z jedného jednotného rozhrania.
Automatizačný systém pravidiel
Vytvorte časovo podmienené, udalosťami riadené a senzormi spúšťané automatizačné pravidlá bez písania kódu, vďaka čomu bude váš domov fungovať podľa vášho rozvrhu.
Monitorovanie energie
Sledujte spotrebu elektriny, plynu a vody v reálnom čase so vstavaným grafickým zobrazením a ukladaním historických dát poháňaným SQLite.
Prehľady počasia a senzorov
Vizualizujte teplotu, vlhkosť, vietor, dážď a údaje o kvalite ovzdušia z lokálnych senzorov alebo online meteorologických služieb na prispôsobiteľných dashboardoch.
Rozhranie vhodné pre mobilné zariadenia
Prístup a ovládanie všetkých zariadení z ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, s voliteľnými push notifikáciami prostredníctvom služieb tretích strán.
Podpora doplnkov a skriptovania
Rozšírte funkčnosť pomocou doplnkov Python a skriptovania Lua na integráciu vlastného hardvéru, API alebo komplexnej automatizačnej logiky.
Prečo spustiť Domoticz na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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