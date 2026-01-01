Zľava až do výšky 69 % na Domoticz

Nasaďte Domoticz jednoklikovou inštaláciou.

Ľahký systém domácej automatizácie s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie a ovládanie zariadení inteligentnej domácnosti.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Domoticz jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Domoticz

Domoticz je ľahký server domácej automatizácie, ktorý vám umožňuje monitorovať a ovládať širokú škálu zariadení inteligentnej domácnosti – prepínače, senzory, termostaty, merače energie, meteorologické stanice a ďalšie – všetko z jedného webového rozhrania. Podporuje stovky hardvérových protokolov a integrácií vrátane Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 meračov a MQTT, vďaka čomu je kompatibilný s väčšinou populárnych ekosystémov inteligentnej domácnosti.

Spustenie Domoticz na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi automatizačnými pravidlami, historickými údajmi senzorov a prístupom k zariadeniam – bez závislosti na cloude, bez poplatkov za predplatné a bez rizík pre súkromie zo strany služieb tretích strán. Jeho nízka náročnosť na zdroje ho predurčuje na nepretržité nasadenie na skromnom VPS.

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Kľúčové vlastnosti Domoticz

Viacprotokolová podpora zariadení

Pripojte Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT a stovky ďalších hardvérových protokolov z jedného jednotného rozhrania.

Automatizačný systém pravidiel

Vytvorte časovo podmienené, udalosťami riadené a senzormi spúšťané automatizačné pravidlá bez písania kódu, vďaka čomu bude váš domov fungovať podľa vášho rozvrhu.

Monitorovanie energie

Sledujte spotrebu elektriny, plynu a vody v reálnom čase so vstavaným grafickým zobrazením a ukladaním historických dát poháňaným SQLite.

Prehľady počasia a senzorov

Vizualizujte teplotu, vlhkosť, vietor, dážď a údaje o kvalite ovzdušia z lokálnych senzorov alebo online meteorologických služieb na prispôsobiteľných dashboardoch.

Rozhranie vhodné pre mobilné zariadenia

Prístup a ovládanie všetkých zariadení z ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, s voliteľnými push notifikáciami prostredníctvom služieb tretích strán.

Podpora doplnkov a skriptovania

Rozšírte funkčnosť pomocou doplnkov Python a skriptovania Lua na integráciu vlastného hardvéru, API alebo komplexnej automatizačnej logiky.

Prečo spustiť Domoticz na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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