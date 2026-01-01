Nasaďte CockroachDB jednoklikovou inštaláciou.
Distribuovaná SQL databáza vytvorená pre cloudové aplikácie vyžadujúce odolnosť, konzistentnosť a horizontálnu škálovateľnosť.
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S čím sa dá postaviť CockroachDB
CockroachDB je open-source distribuovaná SQL databáza navrhnutá tak, aby prežila zlyhania hardvéru a regionálne výpadky bez kompromisov v konzistencii. Používa protokol PostgreSQL wire protocol, čo znamená, že existujúce ovládače a nástroje PostgreSQL fungujú bez zmien kódu, pričom pod kapotou poskytuje automatické sharding, geo-partitioning a replikáciu vo viacerých regiónoch.
Nasadenie CockroachDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje produkčnú SQL databázu s ACID zárukami, automatickým prepnutím pri zlyhaní (failover) a vstavanou konzolou DB Console na monitorovanie stavu klastra—bez nákladov alebo zložitosti spravovaných cloudových databázových služieb. Je ideálna pre aplikácie, ktoré vyžadujú nulové prestoje a silné transakčné záruky.
Kľúčové vlastnosti CockroachDB
Kompatibilita s PostgreSQL
CockroachDB používa protokol PostgreSQL wire, takže akýkoľvek ovládač PostgreSQL, ORM alebo nástroj sa pripojí bez zmien kódu, čo zjednodušuje migráciu.
Automatická replikácia dát
Dáta sa automaticky replikujú naprieč uzlami s konfigurovateľnými replikačnými faktormi, takže klaster pokračuje v obsluhovaní čítaní a zápisov, aj keď uzol zlyhá.
Distribuované ACID transakcie
Úplná serializovateľná izolácia zabezpečuje, že každá transakcia je konzistentná naprieč všetkými uzlami, čím sa eliminujú špinavé čítania a fantómové zápisy bežné v systémoch s eventuálnou konzistenciou.
Vstavaná DB Konzola
Integrovaný webový ovládací panel poskytuje prehľad v reálnom čase o výkone dotazov, topológii klastra, využití úložiska a aktívnych príkazoch bez externých monitorovacích nástrojov.
Horizontálne škálovanie
Pridajte uzly na lineárne škálovanie kapacity a priepustnosti; CockroachDB automaticky vyvažuje dáta bez prestojov alebo manuálneho zásahu.
Prečo spustiť CockroachDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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